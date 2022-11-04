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Ворскла
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Львов
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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 12:58 | Обновлено 04 ноября 2022, 14:15
1453
2

Ворскла – Львов – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

04 ноября 2022, 12:58 | Обновлено 04 ноября 2022, 14:15
1453
2
Ворскла – Львов – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
УПЛ

В пятницу, 4 ноября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Ворскла» и «Львов». Встреча пройдет в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полтавская «Ворскла» в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 9 место с 11 очками после 10 игр. В двух последних матчах она не проигрывает: сыграла вничью 1:1 с «Динамо» и обыграла 2:0 «Минай». Эта серия сменила два поражения – в игре с «Металлистом» (2:3) и во встрече с «Рухом» (0:1).

Львовяне идут на 14 позиции в таблице УПЛ, имея в активе после 9 поединков 6 очков. В последнем матче «горожане» также не проиграли, поделив очки с «Металлистом» (1:1). До этого у «Львова» было два поражения: от «Вереса» (1:3) и от «Александрии» (2:0). Можно вспомнить, что подопечные Олега Дулуба в последний раз побеждали 25 сентября, обыграв «Минай» в гостях со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Львов», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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У Ворсклы  11-я  игра   в   11- м   туре   
    Хай щастить
Ответить
+2
Gargantua
за такие пенальти стыдно
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0
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