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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 21:49 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:06
871
0

УЕФА назван игрок матча Шахтер – Лейпциг

В Ньоне отметили представителя немецкой команды

02 ноября 2022, 21:49 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:06
871
0
УЕФА назван игрок матча Шахтер – Лейпциг
УЕФА

В Варшаве в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» потерпел крупное поражение от немецкого «РБ Лейпциг» – 0:4.

По итогам игры пресс-служба Европейского футбольного союза признала нападающего «быков» Кристофера Нкунку лучшим игроком поединка.

«Очень сильный нападающий. Он хорош в комбинационной игре и обладает прекрасным видением. Он забил первым, начал третью голевую комбинацию и был великолепен во всех отношениях», – выдали в УЕФА характеристику игре Нкунку в противостоянии с «Шахтером».

Как известно, именно Кристофер Нкунку уже на 10-й минуте игры «Шахтер» – «РБ Лейпциг» вывел свою команду вперед, положив начало ее итоговой крупной победе.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк РБ Лейпциг Шахтер - РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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Источник УЕФА
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