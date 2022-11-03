Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЗ Алкмаар – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
АЗ Алкмар
03.11.2022 19:45 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
03 ноября 2022, 10:30 | Обновлено 03 ноября 2022, 10:43
377
1

АЗ Алкмаар – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Победа позволит команде Александра Кучера напрямую выйти в 1/8 финала

03 ноября 2022, 10:30 | Обновлено 03 ноября 2022, 10:43
377
1
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
СК Днепр-1

В четверг, 3 ноября, в нидерландском Алкмааре состоится матч заключительного тура группового раунда Лиги конференций, в котором местный АЗ примет украинский «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

АЗ Алкмаар

Сырные фермеры, занявшие 5 место по итогам прошлого сезона нидерландской Эредивизи, оправдали ярлык фаворита квартета. Им отдали первое место в группе сразу после жеребьевки, и АЗ после пяти туров уверенно лидирует, имея в активе 12 очков. Отрыв от «Днепра-1» составляет всего 2 балла, поэтому предстоящая встреча будет за первое место.

Причем если в Лиге чемпионов первое и второе места выходят в 1/8 финала и разница состоит лишь в том, в какую корзину клуб попадет при жеребьевке плей-офф, то в Лиге конференций разница более существенная. Команда, которая финиширует на первой строчке, выйдет напрямую в 1/8 финала, а вторая позиция позволит сыграть в 1/16 финала.

В первом круге, в матче первого тура группового этапа, АЗ в гостевом поединке минимально выиграл у «Днепра-1» (1:0), хотя по игре украинский клуб практически ни в чем не уступал более именитому сопернику. В предстоящем матче нидерландцев снова считают фаворитами, тем более их устроит даже ничейных исход.

Днепр-1

Команда Александра Кучера за пять туров Лиги конференций набрала 10 очков из 15 возможных, благодаря чему гарантировала себе еврокубковую весну. Теперь можно постараться взять реванш у АЗ и гарантировать себе место в 1/8 финала. Если днепрянам удастся избежать участи в 1/16, то это позволит им подольше быть сконцентрированными на национальном чемпионате, где подопечные Кучера претендуют на чемпионский титул.

На минувших выходных «Днепр-1» минимально выиграл у одесского «Черноморца» благодаря голу Александра Пихаленка. За 9 сыгранных поединков в чемпионате УПЛ действующие бронзовые призеры набрали 25 очков и единолично лидируют, опережая в турнирной таблице донецкий «Шахтер» на 5 баллов. При этом у «горняков» еще остается игра в запасе.

Кадровая ситуация

Лазарет «Днепра-1» буквально переполнен травмированными игроками. Не смогут принять участие в игре защитники Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита, хавбек Доминго Бланко, а также форвард Артем Громов. Не до конца понятна ситуация с французом Фаресом Балули, который тоже не поехал на игру с АЗ.

Ориентировочные составы

АЗ Алкмаар: Верхлюст – Керкез, Деккер, Бекема, Хацидиакос, Рейндерс, де Вит, Класи, Карлссон, Одгор, Сугавара.

«Днепр-1»: Рубак – Бусанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Амаш, Логинов, Пихаленок, Назаренко, Довбик.

3 ноября, четверг

АЗ Алкмаар – «Днепр-1»
Алкмаар. Стадион «АФАС». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
АЗ – ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Анастасиос Папапетру (Греция)
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
АЗ Алкмаар – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НАЗАРЕНКО: «Цель – победить АЗ и доказать, что мы лучшая команда в группе»
Динамо – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
прогнозы АЗ Алкмаар Днепр-1 Лига конференций Денис Шаховец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника
Футбол | 03 ноября 2022, 05:45 0
Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника
Шахтер вылетел из ЛЧ, Динамо сыграет в Одессе, победа Будивельника

Главные новости за 2 ноября на Sport.ua

Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов
Футбол | 02 ноября 2022, 18:23 4
Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов
Необходимо побеждать. Состав Шахтера на решающий матч Лиги чемпионов

Игор Йовичевич определился с стартовым составом

Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.11.2022, 22:17
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
Футбол | 02.11.2022, 12:10
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
Стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022
Георгий СУДАКОВ: «Лига Европы – неплохой результат»
Футбол | 03.11.2022, 04:04
Георгий СУДАКОВ: «Лига Европы – неплохой результат»
Георгий СУДАКОВ: «Лига Европы – неплохой результат»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Чернов
Чмо григорчук и сепаратистский Черноморец это враги Украины .С Динамо и шахтером всегда идут на перенос матчей и пытаются как собаки облизать 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
02.11.2022, 13:21 3
Другие виды
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
02.11.2022, 04:30
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
02.11.2022, 02:30 2
MMA
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
Дерек ЧИСОРА: «Я отправил Усика в нокдаун, но мне его не засчитали»
01.11.2022, 17:18 6
Бокс
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
02.11.2022, 21:35 106
Футбол
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
Драматичный вечер ЛЧ, Ребров возглавит сборную, Шахтер готовится к бою
02.11.2022, 07:00
Футбол
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
Ребров возглавит сборную Украины? Украинский тренер может покинуть Аль-Айн
01.11.2022, 12:10 23
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
03.11.2022, 07:25 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности