В четверг, 3 ноября, в нидерландском Алкмааре состоится матч заключительного тура группового раунда Лиги конференций, в котором местный АЗ примет украинский «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

АЗ Алкмаар

Сырные фермеры, занявшие 5 место по итогам прошлого сезона нидерландской Эредивизи, оправдали ярлык фаворита квартета. Им отдали первое место в группе сразу после жеребьевки, и АЗ после пяти туров уверенно лидирует, имея в активе 12 очков. Отрыв от «Днепра-1» составляет всего 2 балла, поэтому предстоящая встреча будет за первое место.

Причем если в Лиге чемпионов первое и второе места выходят в 1/8 финала и разница состоит лишь в том, в какую корзину клуб попадет при жеребьевке плей-офф, то в Лиге конференций разница более существенная. Команда, которая финиширует на первой строчке, выйдет напрямую в 1/8 финала, а вторая позиция позволит сыграть в 1/16 финала.

В первом круге, в матче первого тура группового этапа, АЗ в гостевом поединке минимально выиграл у «Днепра-1» (1:0), хотя по игре украинский клуб практически ни в чем не уступал более именитому сопернику. В предстоящем матче нидерландцев снова считают фаворитами, тем более их устроит даже ничейных исход.

Днепр-1

Команда Александра Кучера за пять туров Лиги конференций набрала 10 очков из 15 возможных, благодаря чему гарантировала себе еврокубковую весну. Теперь можно постараться взять реванш у АЗ и гарантировать себе место в 1/8 финала. Если днепрянам удастся избежать участи в 1/16, то это позволит им подольше быть сконцентрированными на национальном чемпионате, где подопечные Кучера претендуют на чемпионский титул.

На минувших выходных «Днепр-1» минимально выиграл у одесского «Черноморца» благодаря голу Александра Пихаленка. За 9 сыгранных поединков в чемпионате УПЛ действующие бронзовые призеры набрали 25 очков и единолично лидируют, опережая в турнирной таблице донецкий «Шахтер» на 5 баллов. При этом у «горняков» еще остается игра в запасе.

Кадровая ситуация

Лазарет «Днепра-1» буквально переполнен травмированными игроками. Не смогут принять участие в игре защитники Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита, хавбек Доминго Бланко, а также форвард Артем Громов. Не до конца понятна ситуация с французом Фаресом Балули, который тоже не поехал на игру с АЗ.

Ориентировочные составы

АЗ Алкмаар: Верхлюст – Керкез, Деккер, Бекема, Хацидиакос, Рейндерс, де Вит, Класи, Карлссон, Одгор, Сугавара.

«Днепр-1»: Рубак – Бусанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Амаш, Логинов, Пихаленок, Назаренко, Довбик.

3 ноября, четверг