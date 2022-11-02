Лига чемпионов02 ноября 2022, 20:19 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:03
2782
0
Шахтер – РБ Лейпциг. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
02 ноября 2022, 20:19 | Обновлено 02 ноября 2022, 21:03
2782
0
2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Шахтер – РБ Лейпциг. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Кристофер Нкунку, 10 мин.
ГОЛ! 0:2. Андре Силва, 50 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 ноября 2022, 17:10 15
Команда в двух матчах прошла турецкого соперника
Футбол | 02 ноября 2022, 19:11 2
Журналист уверен, что Мирча Луческу пока что остается в команде
Футбол | 02.11.2022, 04:30
Другие виды | 01.11.2022, 21:30
Футбол | 02.11.2022, 18:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
31.10.2022, 18:18 26
01.11.2022, 06:06 3
01.11.2022, 12:10 21
31.10.2022, 18:54 13
31.10.2022, 20:00 18
02.11.2022, 09:55 27
31.10.2022, 17:02