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02 ноября 2022, 12:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 13:01
2937
0

Стало известно, где в Украине будут транслировать ЧМ-2022

Большинство матчей покажет «Суспільне Спорт»

02 ноября 2022, 12:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 13:01
2937
0
Стало известно, где в Украине будут транслировать ЧМ-2022
Twitter

Чемпионат мира-2022 по футболу в Украине будут транслировать «Суспільне» и MEGOGO.

Сообщается, что «Суспільне» в прямом эфире будет показывать большинство матчей. Трансляции будут бесплатными по региональным каналам и в диджитал-формате на сайте «Суспільне Спорт». Также в записи будут доступны все игры.

МEGOGO, как владелец сублицензии, возьмет на себя прямые трансляции остальных матчей на канале «Футбол» и в разделе «Спорт». Также MEGOGO получит определенную часть эксклюзивов через плотную сетку штатных программ на Суспільном.

Обе компании планируют устраивать специальные студии. Мундиаль стартует 20 ноября.

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Источник ТаТоТаке
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