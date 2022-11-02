Стало известно, где в Украине будут транслировать ЧМ-2022
Большинство матчей покажет «Суспільне Спорт»
Чемпионат мира-2022 по футболу в Украине будут транслировать «Суспільне» и MEGOGO.
Сообщается, что «Суспільне» в прямом эфире будет показывать большинство матчей. Трансляции будут бесплатными по региональным каналам и в диджитал-формате на сайте «Суспільне Спорт». Также в записи будут доступны все игры.
МEGOGO, как владелец сублицензии, возьмет на себя прямые трансляции остальных матчей на канале «Футбол» и в разделе «Спорт». Также MEGOGO получит определенную часть эксклюзивов через плотную сетку штатных программ на Суспільном.
Обе компании планируют устраивать специальные студии. Мундиаль стартует 20 ноября.
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