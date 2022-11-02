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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 00:45 | Обновлено 02 ноября 2022, 00:57
65
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер - Лейпциг

Поединок состоится в среду, 2 ноября

02 ноября 2022, 00:45 | Обновлено 02 ноября 2022, 00:57
65
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер - Лейпциг
ФК Шахтер

В среду, 2 ноября, «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов примет «Лейпциг». Поединок состоится в Варшаве на стадион имени Юзефа Пилсудского.

Главный арбитр Майкл Оливер из Англии даст стартовый свисток в 19:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

После пяти туров у «Лейпцига» 9 очков, у «Шахтера» - 6. В первом туре команда Игора Йовичевича победила немецкий клуб 4:1.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Лейпциг.

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Шахтер – Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
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Источник Sport.ua
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