В среду, 2 ноября, «Шахтер» в шестом туре Лиги чемпионов примет «Лейпциг». Поединок состоится в Варшаве на стадион имени Юзефа Пилсудского.

Главный арбитр Майкл Оливер из Англии даст стартовый свисток в 19:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

После пяти туров у «Лейпцига» 9 очков, у «Шахтера» - 6. В первом туре команда Игора Йовичевича победила немецкий клуб 4:1.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Лейпциг.