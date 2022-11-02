Второго ноября в Варшаве «Шахтер» проведет последний поединок группового этапа нынешней Лиги чемпионов. «Горняки» встретятся с «Лейпцигом». Турнирная ситуация для чемпионов Украины такова, что «синицу в руке» они уже гарантированно имеют: ниже третьего места, дающего право сыграть весной в плей-офф Лиги Европы, подопечные Йовичевича не опустятся ни при каких обстоятельствах. А вот для того, чтобы побороться за «журавля в небе», то есть весеннюю стадию чемпионской Лиги, «горнякам» нужно обязательно побеждать действующего обладателя Кубка Германии.

Шахтер

Сыграв вничью в матче предыдущего тура группового турнира ЛЧ – с «Селтиком», чемпионы Украины обеспечили себе как минимум третье место в группе. «Это большой успех», - скажет после игры в Глазго Игор Йовичевич. И добавит: «У каждого из нас есть мечта, которую никто не сможет забрать – преодолеть группу и идти все дальше и дальше».

Можно не сомневаться, что ради этой мечты «горняки» отдадут все. И даже больше.

Перед выездом в Варшаву на решающую игру против «Лейпцига» дончане провели поединок десятого тура чемпионата Украины. На «Арене Львов» они принимали крепкую «Александрию». Поединок получился очень зрелищным, результативным и боевым. Дончане первыми пропустили, но затем сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. Однако за четыре минуты до конца основного времени «Александрия» забила второй гол. Итог – ничья 2:2.

На данный момент «горняки» занимают второе место в таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.

Игра против «Александрии» получилась для «Шахтера» не только сложной и энергоемкой, но и привела к потере ключевого полузащитника: Зубков травмировался в начале второго тайма и был вынужден покинуть поле. По предварительным данным, Александр травмировал заднюю поверхность бедра. И, по словам Йовичевича, выбыл надолго. Хотя в список игроков, заявленных на игру против «Лейпцига», Зубков попал.

А вот Швед оказался вне списка – у Марьяна травма. Как и у Корниенко. Остальные – в строю.

Игор Йовичевич, главный тренер «Шахтера»:

- Мы должны понимать, что сейчас «Лейпциг» - это команда, которая соответствует второму бюджету в Бундеслиге после «Баварии». Так что они находятся на достаточно высоком уровне и точно являются фаворитами в нашем противостоянии. Но хочу сказать, что мы тоже набрали обороты, чувствуем себя очень хорошо, показываем это в каждом матче и как минимум можем успешно противостоять сопернику. У нас есть возможность снова победить «Лейпциг». Как получится, не знаю. Но будет битва.

Лейпциг

В столице Польши «Шахтер» встретится совершенно с иным «Лейпцигом». Не тем, с которым встречался в сентябре. И который был повержен нашим чемпионом со счетом 4:1. С тех пор хоть и прошло совсем немного времени, но немецкая команда преобразилась кардинально.

Обязательно нужно начать с того, что после фиаско от «Шахтера» в «Лейпциге» сменился главный тренер. Доменико Тедеско был ожидаемо отправлен в отставку. И на место главного тренера «быков» был назначен старый знакомый «Шахтера» по гладбахской «Боруссии» - Марко Розе, последним клубом которого была другая «Боруссия» - из Дортмунда.

Оттуда Розе уволили не столько за неудовлетворительные результаты, сколько за неспособность сделать со своей бывшей команды ровню «Баварии».

В своем первом поединке в чемпионате Германии во главе «Лейпцига» Розе жестоко отомстил своему бывшему клубу: «Дортмунд» был уничтожен 3:0. Но вот «Боруссии» из Гладбаха «быки» уступили без шансов – 0:3. Проиграл «Лейпциг» и «Реалу» в ЛЧ – 0:2. Вот такой получился скомканный старт Розе во главе новой команды.

Но дальше все наладилось. От слова «очень». В октябре «Лейпциг» уже не проигрывал. «Быки» не только серьезно улучшили свое турнирное положение в Бундеслиге, но и, добыв три победы в группе ЛЧ (над «Селтиком» (дважды) и над «Реалом»), гарантировали себе, как минимум, плей-офф Лиги Европы. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «быкам» достаточно не проиграть «Шахтеру».

Накануне игры против украинского чемпиона, «Лейпциг» во внутреннем чемпионате победил очень крепкий «Байер» - 2:0. Победил по делу, уверенно и с запасом. Такие победы принято называть «на классе». Мячи на счету главных «забивал» команды – Нкунку и Вернера.

После победы над «фармацевтами» подопечные Розе переместились на шестое место в таблице.

Марко Розе, главный тренер «Лейпцига»:

- Я очень доволен победой над «Реалом» и счастлив, что футболисты поверили в себя. Но, несмотря на победу, мы знаем, что еще не прошли группу и не вышли в плей-офф ЛЧ. Для этого мы должны попытаться сделать решающий шаг в Варшаве.

Личные встречи

Предстоящий поединок станет лишь вторым официальным противостоянием «Шахтера» и «Лейпцига». Первый матч, состоявшийся в Германии шестого сентября, завершился крупной победой «оранжево-черных» – 4:1.

Прогноз

Вряд ли игру в Варшаве можно называть для соперников «матчем жизни», ведь в случае неудачи у каждого из них будет «запасной аэродром» в виде плей-офф Лиги Европы. Однако то, что оппоненты сделают все возможное, дабы получить нужный результат, можно не сомневаться.

В сентябре «Шахтеру» очень повезло: он играл против разобранного и разрозненного «Лейпцига». Умалять достижение «горняков» на немецкой земле не нужно, но нужно понимать, что сейчас «Лейпциг» стал на порядок сильнее. Команда уже забыла, когда проигрывала. Победа над «Реалом» явно прибавила ей «веса» и мощи. «Лейпциг» давит своих соперников высочайшим прессингом, перекрывает им «кислород» на флангах. В общем, победить такой «Лейпциг» будет очень и очень сложно.

«Шахтер» в нынешней Лиге чемпионов играет не только головой, но и сердцем. Там, где не достает мастерства, украинская команда берет эмоциями и характером. Каждый из предыдущих ее матчей – то история о золушке, которая вот-вот станет королевой.

«Лейпциг» однозначно будет фаворитом противостояния: команда у Розе более опытная, более сбитая. Да и более классная, чего уж там. Но так хочется, чтобы сказка «Шахтера» в ЛЧ и дальше продолжалась. Поэтому рискнем поставить на победу «горняков» 2:1.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Петряк, Мудрик, Траоре.

«Лейпциг»: Нюланд, Хенрихс, Симакан, Орбан, Диалло, Раум, Собослаи, Кампль, Шлагер, Вернер, Нкунку.

2 ноября, среда