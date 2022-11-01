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01 ноября 2022, 01:38 | Обновлено 01 ноября 2022, 01:40
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Экс-игрок Черноморца стал чемпионов Ирландии

Представитель Украины добился триумфа в составе клуба «Шэмрок Роверс»

01 ноября 2022, 01:38 | Обновлено 01 ноября 2022, 01:40
110
0
Экс-игрок Черноморца стал чемпионов Ирландии
ФК Шэмрок Роверс

Клуб «Шэмрок Роверс» из Дублина досрочно стал чемпионом Ирландии. Титул бело-зеленые завоевали после победы над «Дерри Сити» (1:0) в поединке 35-го тура сезона-2022.

В таблице ирландского Премьер-дивизиона «Шэмрок Роверс» занимает 1 место, имея 76 очков. Вторым идет «Дерри Сити», у которого 66 пунктов.

В составе «Роверс» чемпионом Ирландии стал 26-летний украинский полузащитник Виктор Серденюк. Бывший футболист одесских клубов «Черноморец» и «Реал Фарма», а также «Кремня» из Кременчуга и «Балкан», перебрался в клуб из Дублина в сентябре этого года. В сезоне-2022 он отыграл за «Шэмрок Роверс» во всех турнирах в трех матчах без результативных действий.

Чемпионство гарантировало «Шэмрок Роверс» участие в квалификации Лиги чемпионов будущего сезона-2023/2024.

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Источник Sport.ua
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