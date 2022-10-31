Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей ДОВГИЙ: «Мы с женой готовились стать родителями»
Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 15:19 | Обновлено 31 октября 2022, 15:28
314
0

Алексей ДОВГИЙ: «Мы с женой готовились стать родителями»

Хавбек «Руха» и его супруга Татьяна – о жизни, отношениях друг с другом и планах

31 октября 2022, 15:19 | Обновлено 31 октября 2022, 15:28
314
0
Алексей ДОВГИЙ: «Мы с женой готовились стать родителями»
ФК Рух Львов. Алексей Довгий

Опорный полузащитник львовского «Руха» Алексей Довгий и его супруга Татьяна, которые являются молодыми родителями маленькой Настеньки, стали героями очередного выпуска клубной программы на YouTube-канале «Ruh Family».

По теме:
Колос – Верес – 2:0. О пользе удачных замен. Видео голов и обзор матча
Мастерство ротации. Колос в Ковалевке дожал Верес
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Молодежь Динамо чересчур вальяжна на мяче»
Рух Львов Алексей Довгий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
Футбол | 30 октября 2022, 20:12 23
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»

Главный тренер киевского «Динамо»​​​​​​​ оценил победу над «Кривбассом»

Дубль Буяльского, гол Ваната. Динамо на Арене Львов переиграло Кривбасс
Футбол | 30 октября 2022, 18:54 47
Дубль Буяльского, гол Ваната. Динамо на Арене Львов переиграло Кривбасс
Дубль Буяльского, гол Ваната. Динамо на Арене Львов переиграло Кривбасс

За криворожскую команду снова забил Дебелко

Ломаченко вернулся, но не так уверенно, как хотелось. А дальше ждет Хейни
Бокс | 30.10.2022, 15:18
Ломаченко вернулся, но не так уверенно, как хотелось. А дальше ждет Хейни
Ломаченко вернулся, но не так уверенно, как хотелось. А дальше ждет Хейни
БУРЯК: «Для нашего Динамо всего один матч сыграть вничью было трагедией»
Футбол | 31.10.2022, 11:55
БУРЯК: «Для нашего Динамо всего один матч сыграть вничью было трагедией»
БУРЯК: «Для нашего Динамо всего один матч сыграть вничью было трагедией»
Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Футбол | 31.10.2022, 14:40
Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
Матч Шахтер – Александрия приостановлен из-за воздушной тревоги
29.10.2022, 17:43 2
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
30.10.2022, 04:01 2
Бокс
ВИДЕО. Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Александрией
ВИДЕО. Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Александрией
29.10.2022, 17:17 2
Футбол
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
30.10.2022, 09:00 26
Бокс
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
30.10.2022, 13:10 1
Бокс
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
29.10.2022, 10:36 18
Футбол
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
30.10.2022, 09:54 17
Бокс
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
31.10.2022, 02:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности