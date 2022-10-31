Украина. Премьер лига31 октября 2022, 15:19 | Обновлено 31 октября 2022, 15:28
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Алексей ДОВГИЙ: «Мы с женой готовились стать родителями»
Хавбек «Руха» и его супруга Татьяна – о жизни, отношениях друг с другом и планах
31 октября 2022, 15:19 | Обновлено 31 октября 2022, 15:28
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Опорный полузащитник львовского «Руха» Алексей Довгий и его супруга Татьяна, которые являются молодыми родителями маленькой Настеньки, стали героями очередного выпуска клубной программы на YouTube-канале «Ruh Family».
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