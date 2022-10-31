Снигур сыграет на турнире в Нанте. Стала известная первая соперница Дарьи

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 113) получила седьмой номер посева на 60-тысячнике в Нанте (Франция).

Ее первая соперница – обладательница wild card Хлоя Ноэль (Франция, WTA 808).

Соревнования в Нанте пройдут на харде в помещении. Отметим, что сейчас у Снигур лузстрик из четырех матчей.