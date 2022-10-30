Украина. Премьер лига30 октября 2022, 19:35 | Обновлено 30 октября 2022, 19:53
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Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
На дне турнирной таблицы находится одесский «Черноморец» с 3 очками
30 октября 2022, 19:35 | Обновлено 30 октября 2022, 19:53
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С 28 по 31 октября проходит 10-й тур Украинской Премьер-лиги.
«Днепр-1» дома переиграл «Черноморец» (1:0) и теперь опережает «Шахтер» на 5 очков, хотя у «горняков» игра в запасе.
Киевское «Динамо» после победы над криворожским «Кривбассом» (3:1) занимает 7-е место (13 очков).
На дне турнирной таблицы находится одесский «Черноморец» (3 пункта).
🏆 УПЛ. 10-й тур
28 октября
- 17:00. Металлист 1925 – Заря – 0:3
29 октября
- 13:00. Ворскла – Минай – 2:0
- 17:00. Шахтер – Александрия – 2:2
30 октября
- 13:00. Днепр-1 – Черноморец – 1:0
- 13:00. Ингулец – Рух – перенесен
- 13:00. Львов – Металлист – 1:1
- 17:00. Динамо – Кривбасс – 3:1
31 октября
- 13:00. Колос – Верес
Турнирная таблица УПЛ
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Шахтеру УПЛ лояльный календарь дала в начале чемпионата, а вот сейчас Ингулец ( так не страшно, но после Лейпцига), Зоря, Днепр, Ворскла, Верес
а у конкурентов соперники полегче, так что мой прогноз Днепр оторвется больше, Динамо подтянется. Олександрию я бы тоже не сбрасывал со счетов