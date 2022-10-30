Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 19:35 | Обновлено 30 октября 2022, 19:53
552
1

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте

На дне турнирной таблицы находится одесский «Черноморец» с 3 очками

30 октября 2022, 19:35 | Обновлено 30 октября 2022, 19:53
552
1
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
УПЛ

​​С 28 по 31 октября проходит 10-й тур Украинской Премьер-лиги.

«Днепр-1» дома переиграл «Черноморец» (1:0) и теперь опережает «Шахтер» на 5 очков, хотя у «горняков» игра в запасе.

Киевское «Динамо» после победы над криворожским «Кривбассом» (3:1) занимает 7-е место (13 очков).

На дне турнирной таблицы находится одесский «Черноморец» (3 пункта).

🏆 УПЛ. 10-й тур

28 октября

  • 17:00. Металлист 1925 – Заря – 0:3

29 октября

  • 13:00. Ворскла – Минай – 2:0
  • 17:00. Шахтер – Александрия – 2:2

30 октября

  • 13:00. Днепр-1 – Черноморец – 1:0
  • 13:00. Ингулец – Рух – перенесен
  • 13:00. Львов – Металлист – 1:1
  • 17:00. Динамо – Кривбасс – 3:1

31 октября

  • 13:00. Колос – Верес

Турнирная таблица УПЛ

По теме:
Динамо – Кривбасс – 3:1. Победный дубль Буяльского. Видео голов и обзор
Большой юбилей. Сидорчук провел 300-й матч за киевское Динамо
ВИДЕО. Динамо еще раз огорчило Кривбасс. Вновь забил Буяльский
Динамо Киев Львов чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Металлист Харьков Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ингулец Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Бокс | 30 октября 2022, 06:58 1
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису

Красивый жест от украинца

Главный тренер Брюгге: «В будущем Яремчук должен сделать нечто большее»
Футбол | 30 октября 2022, 16:43 0
Главный тренер Брюгге: «В будущем Яремчук должен сделать нечто большее»
Главный тренер Брюгге: «В будущем Яремчук должен сделать нечто большее»

Карл Хуфкенс хочет видеть от украинского нападающего интенсивность и драйв

Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Бокс | 30.10.2022, 06:23
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Бокс | 30.10.2022, 09:54
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем
Футбол | 30.10.2022, 14:53
Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем
Скромно, но по делу. Днепр-1 добился победы над Черноморцем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
В начале чемпионата писал и сейчас придерживаюсь этого
Шахтеру УПЛ лояльный календарь дала в начале чемпионата, а вот сейчас Ингулец ( так не страшно, но после Лейпцига), Зоря, Днепр, Ворскла, Верес
а у конкурентов соперники полегче, так что мой прогноз Днепр оторвется больше, Динамо подтянется. Олександрию  я бы тоже не сбрасывал со счетов
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аталанта готовится к продаже Малиновского
Аталанта готовится к продаже Малиновского
28.10.2022, 18:16 5
Футбол
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
Шанс для Украины? Еще одну сборную могут отстранить от ЧМ-2022 в Катаре
29.10.2022, 10:36 18
Футбол
ВИДЕО. Усик - Джошуа бой года, Зинченко почти готов, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Усик - Джошуа бой года, Зинченко почти готов, ставим на Ливерпуль
29.10.2022, 12:29
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничье»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничье»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
28.10.2022, 21:46
Футбол
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
ВИДЕО. Как Ломаченко вышел на ринг на поединок с американцем
30.10.2022, 05:50
Бокс
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
30.10.2022, 13:10
Бокс
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
30.10.2022, 11:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности