Удаление голеадора. Металлист в меньшинстве не удержал победу надо Львовом
Максим Прядун снова отличился голом, однако вместе с тем получил и две бестолковые желтые
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Львов» – «Металлист» - 1:1
Ременяк, 78 – Прядун, 9
Муравский, 48, Грисьо, 65, Вовкун, 90+5 – Прядун, 38, Подлепенец, 83
Прядун, 61 (второе предупреждение).
«Львов»: Ильющенков – Полегенько, Никитюк (В. Михайлив, 64), Муравский, Крушинский (Якимив, 85), Грисьо – Васильев, Мышенко, Вовкун – Бугай, Ныч (Ременяк, 75).
«Металлист»: Костик – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Шопин (Клименчук, 82) – Танковский, Чайковский (Панасенко, 55), Демченко – Картушов (Коркишко, 75), Прядун, Подлепенец.
Арбитр: Александр Соловьян (Киев).
Стадион: «СКИФ» (Львов).
Удары (в створ): 9 (2) – 7 (2)
Угловые: 7 – 6
Оффсайды: 1 – 1.
ЛЬВОВ - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 13°C
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