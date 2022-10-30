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Чемпионат Украины
Львов
30.10.2022, FT 1 : 1
Металлист
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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 15:01 | Обновлено 30 октября 2022, 15:04
958
1

Удаление голеадора. Металлист в меньшинстве не удержал победу надо Львовом

Максим Прядун снова отличился голом, однако вместе с тем получил и две бестолковые желтые

30 октября 2022, 15:01 | Обновлено 30 октября 2022, 15:04
958
1
Удаление голеадора. Металлист в меньшинстве не удержал победу надо Львовом
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Львов» – «Металлист» - 1:1

Ременяк, 78 – Прядун, 9

Муравский, 48, Грисьо, 65, Вовкун, 90+5 – Прядун, 38, Подлепенец, 83

Прядун, 61 (второе предупреждение).

«Львов»: Ильющенков – Полегенько, Никитюк (В. Михайлив, 64), Муравский, Крушинский (Якимив, 85), Грисьо – Васильев, Мышенко, Вовкун – Бугай, Ныч (Ременяк, 75).

«Металлист»: Костик – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Шопин (Клименчук, 82) – Танковский, Чайковский (Панасенко, 55), Демченко – Картушов (Коркишко, 75), Прядун, Подлепенец.

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «СКИФ» (Львов).

Удары (в створ): 9 (2) – 7 (2)
Угловые: 7 – 6
Оффсайды: 1 – 1.

ЛЬВОВ - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 1
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Artem Bugaenko
Господи. До яких пір навіть журналісти будуть відноситись упереджено до однієї з команд. Замість того, щоб написати доки в суддівстві буде кришуватись відповідні рішення. Порівняйте порушення гравця Металіста в грі з Вересом, там пенальті. Якщо брати за еталон, що там 100 відсотків пенальті. То в цьому матчі 1000 відсотків пенальті. Гравець зробив поштовх, від якого Прядун впав. Якби Прядун самостійно полетів і впав, то інше питання. А тут він в польоті, гравець Львова його штовхає. За що жовта? 
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