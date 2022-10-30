Украина. Премьер лига30 октября 2022, 14:12 | Обновлено 30 октября 2022, 15:03
868
0
Днепр-1 – Черноморец – 1:0. Снова Пихаленок. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги
30 октября 2022, 14:12 | Обновлено 30 октября 2022, 15:03
868
0
В воскресенье, 30 октября, состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выясняли «Днепр-1» и «Черноморец».
Украинская Премьер-лига. 10-й тур
«Днепр-1» – «Черноморец» – 1:0
Гол: Пихаленок, 23
Гол Пихаленка
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 октября 2022, 12:30 0
Встреча начнется в 17:00 по Киеву
Бокс | 30 октября 2022, 06:45 0
Смотрите видеообзор поединка украинца в Нью-Йорке
Бокс | 30.10.2022, 04:01
Война | 30.10.2022, 11:21
Другие виды | 29.10.2022, 19:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.10.2022, 06:49 9
28.10.2022, 23:35 1
30.10.2022, 06:23 69
29.10.2022, 17:43 2
28.10.2022, 14:59 11
28.10.2022, 09:10 32
29.10.2022, 13:23 5
29.10.2022, 20:22 48