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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 13:00 | Обновлено 30 октября 2022, 13:53
2403
12

Днепр-1 – Черноморец – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

30 октября 2022, 13:00 | Обновлено 30 октября 2022, 13:53
2403
12
Днепр-1 – Черноморец – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
СК Днепр-1

В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Днепр-1» и «Черноморец». Встреча пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Александра Кучера в турнирной таблице УПЛ занимает 1 место. Она в 8 матчах набрала 22 очка, имея в активе 7 побед при одной ничьей и нуле поражений. В предыдущем матче сезона «Днепр-1» со счетом 1:0 обыграл харьковский «Металлист».

Одесский «Черноморец» имеет статус главного неудачника текущей кампании. Он в таблице УПЛ занимает последнее, 16-е, место. В восьми встреча подопечные Романа Григорчука набрали 3 пункта. Другими словами, они трижды сыграли вничью и пять раз проиграли. В своем последнем матче одесситы со счетом 1:1 разошлись миром с «Колосом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Burevestnik
команді із Дніпра буде не легко. 
В четвер був не простий матч в ЛК. 
Є травмовані гравці.
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+6
Gargantua
тут Брагару могли и красную дать
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+3
KSF
Дніпро - чемпіон!!!
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+2
Gargantua
ой какой рикошет ))
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+2
Gargantua
Брагару для Одессы как Мудрик для Шахтера. Весь креатив от него.
Ответить
+2
Александр
Нужно назло Днепру собраться и уничтожить этот Черноморец холуев павелковских 
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Aleks04
Коментатор на фх клоун 🤡 
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+1
CheMP
гол - шара
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-1
Veter
Гладкий запал на Катю. Так и красную выпросит.
Интересно, вот днепровцы бы проиграли Аполлону, а этот матч был бы перенесён уже. Это они бы сейчас купались где то в термальных ваннах Закарпатья и Пихалёнок не забил бы очередной свой рикошет.
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-2
Умник
Монзудь днище. Саню Гладкого понимаю
Ответить
-3
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