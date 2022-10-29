ФСК Мариуполь

29.10.2022 13:30 - : -
Украина. Первая лига29 октября 2022, 09:30 |
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Мариуполь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча группы А Первой лиги 29 октября в 13:30
29 октября 2022, 09:30 |
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В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Мариуполь» примет «Полесье». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:30 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа А
13:30. Мариуполь – Полесье
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