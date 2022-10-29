ФСК Мариуполь

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29.10.2022 13:30 - : -
Полесье
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Украина. Первая лига
29 октября 2022, 09:30 |
29
0

Мариуполь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча группы А Первой лиги 29 октября в 13:30

29 октября 2022, 09:30 |
29
0
Мариуполь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 29 октября, состоится матч 10-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Мариуполь» примет «Полесье». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:30 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

13:30. Мариуполь – Полесье

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Источник Sport.ua
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