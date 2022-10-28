Напоследок. Гармаш попал в символическую сборную тура ЛЕ
Sofascore включил Дениса в список лучших игроков 5-го тура
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш попал в символическую сборную 5-го тура Лиги Европы, по версии Sofascore.
Денис Гармаш оказался в списке одиннадцати лучших футболистов. Полузащитник в матче с АЕК, в котором киевляне сыграли 3:3, отличился дублем и спас команду от поражения. Украинец получил высокие 8,2 балла и стал одним из лучших среди всех игроков в 5-м туре Лиги Европы.
Правда, дубль Гармаша никак не помог украинскому клубу остаться в еврокубках, ведь Динамо потеряли все шансы пробиться в Лигу конференций.
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