Напоследок. Гармаш попал в символическую сборную тура ЛЕ

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш попал в символическую сборную 5-го тура Лиги Европы, по версии Sofascore.

Денис Гармаш оказался в списке одиннадцати лучших футболистов. Полузащитник в матче с АЕК, в котором киевляне сыграли 3:3, отличился дублем и спас команду от поражения. Украинец получил высокие 8,2 балла и стал одним из лучших среди всех игроков в 5-м туре Лиги Европы.

Правда, дубль Гармаша никак не помог украинскому клубу остаться в еврокубках, ведь Динамо потеряли все шансы пробиться в Лигу конференций.