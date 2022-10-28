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Лига чемпионов
28 октября 2022, 11:42 | Обновлено 28 октября 2022, 12:09
1231
2

Мудрик обновил рекорд скорости игроков Шахтера в Лиге чемпионов

Михаила не остановить

28 октября 2022, 11:42 | Обновлено 28 октября 2022, 12:09
1231
2
Мудрик обновил рекорд скорости игроков Шахтера в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1) полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик развил скорость 36,6 км/ч.

Это новый рекордный показатель в клубе с момента отслеживания. Предыдущий составлял 34,9 км/ч.

Отметим, что Мудрик забил единственный гол «Шахтера» в матче, что гарантировало клубу евровесну.

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Селтик Шахтер Донецк Михаил Мудрик Лига чемпионов Селтик - Шахтер
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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inflicted
от це так результат. У Європі швидший тільки Рюдігер, який розігнався до 36,7 км/год
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