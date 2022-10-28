Мудрик обновил рекорд скорости игроков Шахтера в Лиге чемпионов

В матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1) полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик развил скорость 36,6 км/ч.

Это новый рекордный показатель в клубе с момента отслеживания. Предыдущий составлял 34,9 км/ч.

Отметим, что Мудрик забил единственный гол «Шахтера» в матче, что гарантировало клубу евровесну.