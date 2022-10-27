Лига конференций27 октября 2022, 22:31 | Обновлено 27 октября 2022, 22:39
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Днепр-1 – Аполлон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги конференций
27 октября 2022, 22:31 | Обновлено 27 октября 2022, 22:39
452
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27 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Аполлон» Лимасол.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Кошице на стадионе Кошице Футбол Арена.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Днепр-1 – Аполлон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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