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  4. Днепр-1 – Аполлон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
27 октября 2022, 22:31 | Обновлено 27 октября 2022, 22:39
452
0

Днепр-1 – Аполлон. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги конференций

27 октября 2022, 22:31 | Обновлено 27 октября 2022, 22:39
452
0
Днепр-1 – Аполлон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Аполлон

27 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Аполлон» Лимасол.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Кошице на стадионе Кошице Футбол Арена.

Днепр-1 – Аполлон. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Днепр-1 Аполлон Лимасол смотреть онлайн Лига конференций Днепр-1 - Аполлон
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Источник Sport.ua
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