27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

АЕК Ларнака – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1:0. Омри Альтман, 26 мин.

1:1. Владислав Ванат, 45 мин.

2:1. Рафа Лопеш, 53 мин.

3:1. Омри Альтман, 72 мин.