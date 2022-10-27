Лига Европы27 октября 2022, 20:15 | Обновлено 27 октября 2022, 21:21
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АЕК Ларнака – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы
27 октября 2022, 20:15 | Обновлено 27 октября 2022, 21:21
2152
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27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
АЕК Ларнака – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
1:0. Омри Альтман, 26 мин.
1:1. Владислав Ванат, 45 мин.
2:1. Рафа Лопеш, 53 мин.
3:1. Омри Альтман, 72 мин.
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