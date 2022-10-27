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Лига Европы
27 октября 2022, 20:15 | Обновлено 27 октября 2022, 21:21
2152
0

АЕК Ларнака – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

27 октября 2022, 20:15 | Обновлено 27 октября 2022, 21:21
2152
0
АЕК Ларнака – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

АЕК Ларнака – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1:0. Омри Альтман, 26 мин.

1:1. Владислав Ванат, 45 мин.

2:1. Рафа Лопеш, 53 мин.

3:1. Омри Альтман, 72 мин.

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Источник Sport.ua
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