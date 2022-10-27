В четверг, 27 октября, состоится поединок 5-го тура группового турнира Лиги Европы, в котором «Динамо» Киев сыграет против кипрского АЕКа из Ларнаки.

Матч состоится в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена – Георгиос Карапатакис». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Поединок АЕК – «Динамо» Киев в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка АЕК – «Динамо» Киев.