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Лига Европы
27 октября 2022, 08:27 | Обновлено 27 октября 2022, 08:29
507
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы АЕК – Динамо Киев

Встреча состоится в четверг, 27 октября

27 октября 2022, 08:27 | Обновлено 27 октября 2022, 08:29
507
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы АЕК – Динамо Киев
ФК Динамо Киев

В четверг, 27 октября, состоится поединок 5-го тура группового турнира Лиги Европы, в котором «Динамо» Киев сыграет против кипрского АЕКа из Ларнаки.

Матч состоится в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена – Георгиос Карапатакис». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Поединок АЕК – «Динамо» Киев в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка АЕК – «Динамо» Киев.

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Источник Sport.ua
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