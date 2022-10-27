Лига Европы27 октября 2022, 08:27 | Обновлено 27 октября 2022, 08:29
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Где смотреть онлайн матч Лиги Европы АЕК – Динамо Киев
Встреча состоится в четверг, 27 октября
27 октября 2022, 08:27 | Обновлено 27 октября 2022, 08:29
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В четверг, 27 октября, состоится поединок 5-го тура группового турнира Лиги Европы, в котором «Динамо» Киев сыграет против кипрского АЕКа из Ларнаки.
Матч состоится в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена – Георгиос Карапатакис». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Поединок АЕК – «Динамо» Киев в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка АЕК – «Динамо» Киев.
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