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Лига Чемпионов
Интер Милан
26.10.2022, FT 4 : 0
Виктория Пльзень
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Лига чемпионов
26 октября 2022, 21:57 | Обновлено 26 октября 2022, 22:02
168
0

Интер – Виктория Пльзень – 4:0. Два гола от Джеко. Видео голов, обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка Лиги чемпионов

26 октября 2022, 21:57 | Обновлено 26 октября 2022, 22:02
168
0
Интер – Виктория Пльзень – 4:0. Два гола от Джеко. Видео голов, обзор матча
УЕФА

Во встрече 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов миланский «Интер» в родных стенах добился убедительной победы над чешской «Викторией Пльзень» – 4:0.

ГОЛ! 1:0. Мхитарян, 35

ГОЛ! 2:0. Джеко, 42

ГОЛ! 3:0. Джеко, 66

ГОЛ! 4:0. Лукаку, 87

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Лига чемпионов видео голов и обзор Интер Милан Виктория Пльзень
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Источник Sport.ua
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