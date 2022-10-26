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Лига Европы
26 октября 2022, 19:42 | Обновлено 26 октября 2022, 20:14
372
1

АЕК – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Игра за честь. И за Лигу конференций

26 октября 2022, 19:42 | Обновлено 26 октября 2022, 20:14
372
1
АЕК – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Динамо Киев

27 октября в Ларнаке состоится поединок пятого тура Лиги Европы между местным АЕК и «Динамо». Матч будет сродни финалу: обе команды потеряли шансы на плей-офф Лиги Европы, но претендуют на единственную путевку в Лигу конференций. Для того, чтобы получить евровесну, динамовцам нужно обязательно выигрывать.

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АЕК

После четырех туров группового турнира Лиги Европы в активе АЕК три очка. Эти баллы команда получила за победу над «Динамо». Остальные поединки в группе киприоты проиграли. Но именно АЕК у букмекеров и специалистов считается фаворитом в борьбе за третье место в группе, дающее право сыграть весной в Лиге конференций, ведь для того, чтобы решить турнирную задачу, островитянам нужно не проиграть вице-чемпионам Украины. Любой иной исход поединка их однозначно устроит.

Накануне игры с «Динамо» АЕК провел поединок внутреннего календаря. В восьмом туре чемпионата Кипра коллектив из Ларнаки на выезде в принципиальной встрече уступил АПОЭЛ – 0:1. Подопечные Ольтры пропустили гол в конце первого тайма.

После этого поражения АЕК опустился на пятое место в турнирной таблице. В активе команды 13 баллов.

«Динамо»

На Кипр вице-чемпионы Украины добирались транзитом через Кишинев. Автобусом. Девять часов. Далее самолетом в Ларнаку. В столице Молдовы украинцы провели полноценное вечернее тренировочное занятие, после чего утром отбыли в пункт назначения.

В составе динамовской делегации – 22 футболиста. Вне заявки традиционно оказались травмированные Бущан, Бойко и Шапаренко, к которым присоединился Дубинчак, у которого перелом ребер. А также Кулач и Лонвейк, не заявленные на Лигу Европы.

О моральном состоянии «бело-синих» можно лишь догадываться. Перед визитом на Кипр подопечные Луческу в чемпионате Украины провели очередной невзрачный поединок. В рамках девятого тура УПЛ киевляне на родном стадионе поделили очки с «Ворсклой» 1:1. После этой ничьей «Динамо» прочно обосновалось в середине турнирной таблицы (на восьмом месте).

Личные встречи

Предстоящая игра станет для соперников лишь второй очной. Первый матч, состоявшийся 15 сентября в Кракове, завершился минимальной победой киприотов 1:0.

Прогноз

Если динамовцы по-настоящему рассчитывают на продолжение еврокубковой борьбы, им нужно обязательно собраться, сплотиться и наконец-то сыграть так, как они умеют. А то, что они умеют, сомневаться не приходится: хотя бы на примере недавних поединков квалификации Лиги чемпионов (против «Фенербахче» и «Штурма»).

Несмотря на затянувшийся игровой кризис и кадровые проблемы, классово и индивидуально «Динамо» все-таки сильнее АЕК. Поэтому киевлянам нужно просто реализовать свое преимущество, воплотить его в забитые мячи.

АЕК – команда непростая, и первая игра между соперниками это лишний раз подтвердит. Однако киевляне – ничем не хуже. Как минимум. К тому же, у команды Ольтры есть явная ахиллесова пята: защита. В чемпионате Кипра АЕК после восьми туров пропустил восемь мячей. Для одного из лидеров первенства – многовато.

Если динамовцы сумеют проявить себя, нащупать слабые места соперника, они смогут рассчитывать на победу. Предположим, что команда Луческу победит 2:1.

Ориентировочные составы:

АЕК: Пирич – Томович, Густаву, Тричковски, Гарсия, Миличевич, Росалес, Понс, Наум, Дьюрчо, Альтман

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Кабаев, Буяльский, Беседин.

27 октября, четверг

АЕК – Динамо Киев
Ларнака. «АЕК Арена – Георгиос Карапатакис». 19:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция матча на Sport.ua
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alex86 1
Поднажмите уже и выиграйте, а то стыдно должно быть в футболках ДК показывать "результаты.
1:2 
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