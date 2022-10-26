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Лига конференций
26 октября 2022, 11:11 | Обновлено 26 октября 2022, 11:14
236
0

Днепр-1 – Аполлон Лимасол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 октября в 22:00 поединок 5-го тура группового раунда Лиги конференций

26 октября 2022, 11:11 | Обновлено 26 октября 2022, 11:14
236
0
Днепр-1 – Аполлон Лимасол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В четверг, 27 октября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского «Аполлона» из Лимасола.

Матч пройдет в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит медиасервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Аполлон».

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Источник Sport.ua
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