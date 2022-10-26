Лига конференций26 октября 2022, 11:11 | Обновлено 26 октября 2022, 11:14
236
0
Днепр-1 – Аполлон Лимасол. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 октября в 22:00 поединок 5-го тура группового раунда Лиги конференций
26 октября 2022, 11:11 | Обновлено 26 октября 2022, 11:14
236
0
В четверг, 27 октября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского «Аполлона» из Лимасола.
Матч пройдет в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит медиасервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Аполлон».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 октября 2022, 01:15 0
Бой украинского боксера состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке
Футбол | 25 октября 2022, 22:42 7
Ворота мадридцев защищает бельгиец Тибо Куртуа
Футбол | 26.10.2022, 06:00
Теннис | 25.10.2022, 23:35
Футбол | 26.10.2022, 08:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.10.2022, 18:45 6
25.10.2022, 23:51 137
24.10.2022, 22:50 14
25.10.2022, 19:11
25.10.2022, 23:40 35
24.10.2022, 17:43 15
26.10.2022, 06:23 2
25.10.2022, 11:41 5