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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
25.10.2022, FT 3 : 2
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
26 октября 2022, 00:27 | Обновлено 26 октября 2022, 00:48
183
0

Лейпциг – Реал – 3:2. И Куртуа не помог. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча Лиги чемпионов

26 октября 2022, 00:27 | Обновлено 26 октября 2022, 00:48
183
0
Лейпциг – Реал – 3:2. И Куртуа не помог. Видео голов и обзор матча
УЕФА

В поединке 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов мадридский «Реал» на поле «Зальцбурга» потерпел поражение со счетом 2:3.

Уже к 18-й минуте «быки» дважды поразили ворота испанского клуба, которые защищал Тибо Куртуа, вернувшийся в строй и вытеснивший в запас украинца Андрея Лунина. Такой почин предопределил победный для «Лейпцига» исход встречи.

Лига чемпионов. Группа F

Лейпциг – Реал – 3:2

Голы: Гвардиол, 13 (1:0). Нкунку, 18 (2:0). Винисиус Жуниор, 44 (2:1). Вернер, 81 (3:1). Родриго, 90+4 пенальти (3:2).

ГОЛ! Гвардиол, 13

ГОЛ! Нкунку, 18

ГОЛ! Винисиус Жуниор, 44

ГОЛ! Вернер, 81

ГОЛ! Родриго, 90+4 пенальти

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Родриго (Реал Мадрид).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (РБ Лейпциг).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг).
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Источник Sport.ua
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