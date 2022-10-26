Лейпциг – Реал – 3:2. И Куртуа не помог. Видео голов и обзор матча

В поединке 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов мадридский «Реал» на поле «Зальцбурга» потерпел поражение со счетом 2:3.

Уже к 18-й минуте «быки» дважды поразили ворота испанского клуба, которые защищал Тибо Куртуа, вернувшийся в строй и вытеснивший в запас украинца Андрея Лунина. Такой почин предопределил победный для «Лейпцига» исход встречи.

Лига чемпионов. Группа F

Лейпциг – Реал – 3:2

Голы: Гвардиол, 13 (1:0). Нкунку, 18 (2:0). Винисиус Жуниор, 44 (2:1). Вернер, 81 (3:1). Родриго, 90+4 пенальти (3:2).

ГОЛ! Гвардиол, 13

ГОЛ! Нкунку, 18

ГОЛ! Винисиус Жуниор, 44

ГОЛ! Вернер, 81

ГОЛ! Родриго, 90+4 пенальти

Видеообзор матча