Лига чемпионов25 октября 2022, 22:23 | Обновлено 25 октября 2022, 22:50
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Селтик – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
25 октября 2022, 22:23 | Обновлено 25 октября 2022, 22:50
916
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25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1)
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Селтик – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Якумакис, 34 мин.
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