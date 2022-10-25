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Лига чемпионов
25 октября 2022, 22:23 | Обновлено 25 октября 2022, 22:50
916
0

Селтик – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

25 октября 2022, 22:23 | Обновлено 25 октября 2022, 22:50
916
0
Селтик – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги чемпионов играют «Селтик» и «Шахтер».

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Матч проходит в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Игра 2-го тура между этими командами закончилась вничью (1:1)

Селтик – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Якумакис, 34 мин.

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Источник Sport.ua
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