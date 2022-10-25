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Испания
25 октября 2022, 21:19 | Обновлено 25 октября 2022, 21:27
398
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сетьен возглавил Вильярреал

Бывший наставник «Барселоны» принял новый вызов

25 октября 2022, 21:19 | Обновлено 25 октября 2022, 21:27
398
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сетьен возглавил Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Кике Сетьен

64-летний Кике Сетьен стал новым главным тренером испанского клуба «Вильярреал». Он подписал контракт сроком до 2024 года. Сообщается, что завтра, в среду 26 октября, он проведет первую тренировку с командой.

Сетьен сменил во главе «Вильярреала» Унаи Эмери, который принял предложение от английской «Астон Виллы». Кике был без работы с августа 2020 года, когда он был уволен из «Барселоны» после разгрома 2:8 от «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вильярреал» в турнирной таблице испанского чемпионата занимает 7 место, имея 18 очков после 11 матчей.

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Кике Сетьен Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
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Источник ФК Вильярреал
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