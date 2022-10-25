ВИДЕО. «Мы идем, Лева!». Мюллер передал привет Левандовскому
Троллинг от бывших одноклубников перед игрой в Лиге чемпионов
Один из главных старожилов мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер перед матчем Лиги чемпионов против «Барселоны» записал видеообращение Роберту Левандовски, который раньше защищал цвета немецкой команды.
«Мы идем Лева», – улыбаясь, сказал Мюллер.
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Отметим, что в этом сезоне команды уже встречались в Мюнхене. Тогда немцы победили со счетом 2:0.
За два тура до завершения группового раунда «Бавария» уже обеспечила себе путевку в плей-офф, «Барселона» на три очка отстает от «Интера».
Матч «Барселона» – «Бавария» состоится в среду, начало в 22:00 по Киеву.
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