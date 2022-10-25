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  4. ВИДЕО. «Мы идем, Лева!». Мюллер передал привет Левандовскому
Лига чемпионов
25 октября 2022, 18:07 |
332
0

ВИДЕО. «Мы идем, Лева!». Мюллер передал привет Левандовскому

Троллинг от бывших одноклубников перед игрой в Лиге чемпионов

25 октября 2022, 18:07 |
332
0
ВИДЕО. «Мы идем, Лева!». Мюллер передал привет Левандовскому
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Один из главных старожилов мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер перед матчем Лиги чемпионов против «Барселоны» записал видеообращение Роберту Левандовски, который раньше защищал цвета немецкой команды.

«Мы идем Лева», – улыбаясь, сказал Мюллер.

«Барселона» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Отметим, что в этом сезоне команды уже встречались в Мюнхене. Тогда немцы победили со счетом 2:0.

За два тура до завершения группового раунда «Бавария» уже обеспечила себе путевку в плей-офф, «Барселона» на три очка отстает от «Интера».

Матч «Барселона» – «Бавария» состоится в среду, начало в 22:00 по Киеву.

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