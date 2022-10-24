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Украина. Премьер лига
24 октября 2022, 12:59 | Обновлено 24 октября 2022, 13:05
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Кривбасс – Ингулец – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

24 октября 2022, 12:59 | Обновлено 24 октября 2022, 13:05
120
0
Кривбасс – Ингулец – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
ФК Кривбасс Кривой Рог

В понедельник, 24 октября, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Кривбасс» и «Ингулец». Встреча пройдет в Киеве, на поле НСК «Олимпийский», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Юрия Вернидуба в турнирной таблице чемпионата Украины занимает 15 место. Ниже – только «Черноморец». «Кривбасс» имеет в активе 3 очка после 7 матчей. В активе у коллектива лишь три ничьи при 4 поражениях. В последней игре он со счетом 0:2 проиграл «Александрии».

Подопечные Сергея Лавриненко располагаются одной позицией выше своего соперника – у них 14 место, и 4 набранных очка (все – после ничьих). В последнем матче сезоне петровцы со счетом 2:2 разошлись миром с «Днепром-1», а перед этим заключили мир с «Колосом» (0:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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