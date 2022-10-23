Динамо и Ворскла забили по одному мячу в первом тайме
Буяльский и Юрченко отличились в первой половине встречи
Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский открыл счет в матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу против «Ворсклы».
На 33-й минуте встречи Владислав Кабаев с левого угла штрафной выполнил навес, после чего Артем Беседин сделал скидку, и опередивший Владимира Чеснакова Виталий Буяльский переправил мяч в ворота.
Но уже через 10 минут команде из Полтавы удалось сравнять счет. После удара Сефери мяч от динамовца срикошетил в центр штрафной, где сразился Марлисон, а Владлен Юрченко с вратарской линии расстрелял ворота.
На 55-й минуте встречи счет 1:1.
Чемпионат Украины по футболу. 9-й тур
УПЛ. 23 октября
«Динамо» – «Ворскла» – 1:1 (55 минута)
Голы: Буяльский, 33 – Юрченко, 44
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