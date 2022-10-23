Динамо и Ворскла забили по одному мячу в первом тайме

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский открыл счет в матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу против «Ворсклы».

На 33-й минуте встречи Владислав Кабаев с левого угла штрафной выполнил навес, после чего Артем Беседин сделал скидку, и опередивший Владимира Чеснакова Виталий Буяльский переправил мяч в ворота.

Но уже через 10 минут команде из Полтавы удалось сравнять счет. После удара Сефери мяч от динамовца срикошетил в центр штрафной, где сразился Марлисон, а Владлен Юрченко с вратарской линии расстрелял ворота.

На 55-й минуте встречи счет 1:1.

Чемпионат Украины по футболу. 9-й тур

УПЛ. 23 октября

«Динамо» – «Ворскла» – 1:1 (55 минута)

Голы: Буяльский, 33 – Юрченко, 44