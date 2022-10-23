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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 14:13 |
516
2

Динамо и Ворскла забили по одному мячу в первом тайме

Буяльский и Юрченко отличились в первой половине встречи

23 октября 2022, 14:13 |
516
2
Динамо и Ворскла забили по одному мячу в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский открыл счет в матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу против «Ворсклы».

На 33-й минуте встречи Владислав Кабаев с левого угла штрафной выполнил навес, после чего Артем Беседин сделал скидку, и опередивший Владимира Чеснакова Виталий Буяльский переправил мяч в ворота.

Но уже через 10 минут команде из Полтавы удалось сравнять счет. После удара Сефери мяч от динамовца срикошетил в центр штрафной, где сразился Марлисон, а Владлен Юрченко с вратарской линии расстрелял ворота.

На 55-й минуте встречи счет 1:1.

Чемпионат Украины по футболу. 9-й тур

УПЛ. 23 октября

«Динамо» – «Ворскла» – 1:1 (55 минута)

Голы: Буяльский, 33 – Юрченко, 44

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видео Виталий Буяльский Динамо Киев Ворскла Полтава Динамо - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владлен Юрченко
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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roman75zpr
Всё честно, команды одного уровня сейчас, таковы сегодняшние реалии. Правда, в сборную в основном приглашают игроков только с одной из этих двух команд... 
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romeoboss
Циганков безлике звено у 
безпорадному Динамо!
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