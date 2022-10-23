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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 12:21 | Обновлено 23 октября 2022, 12:36
1390
0

Бразильский полузащитник Днепра-1 пропал с заявки клуба на матчи УПЛ

Уэсли Патрик Брага так и не успел дебютировать за новый клуб

23 октября 2022, 12:21 | Обновлено 23 октября 2022, 12:36
1390
0
Бразильский полузащитник Днепра-1 пропал с заявки клуба на матчи УПЛ
ФК Днепр-1. Александр Кучер и Уэсли Патрик Брага

Бразильский полузащитник Уэсли Патрик Брага, который перешел в «Днепр-1» в летнее трансферное окно, пропал из заявки днепровского клуба на матчи УПЛ.

«Днепр-1» расстался с бразильским хавбеком Уэсли Патриком Брагой. Фамилия футболиста исчезла из официальной заявки днепровского клуба на сайте УПЛ.

Скорее всего, футболист не подошел тренерскому штабу по уровню игры и подготовки.

22-летний Уэсли Патрик Брага перешел в «Днепр-1» из аравийского «Аль-Насра» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на один год. В составе команды Александра Кучера бразилец так и не успел дебютировать.

Отметим, что сегодня, 23 октября, «Днепр-1» встретится с харьковским «Металлистом» в матче 9-го тура УПЛ.

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Уэсли Патрик Брага Днепр-1 заявка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Кучер
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