Бразильский полузащитник Днепра-1 пропал с заявки клуба на матчи УПЛ

Бразильский полузащитник Уэсли Патрик Брага, который перешел в «Днепр-1» в летнее трансферное окно, пропал из заявки днепровского клуба на матчи УПЛ.

«Днепр-1» расстался с бразильским хавбеком Уэсли Патриком Брагой. Фамилия футболиста исчезла из официальной заявки днепровского клуба на сайте УПЛ.

Скорее всего, футболист не подошел тренерскому штабу по уровню игры и подготовки.

22-летний Уэсли Патрик Брага перешел в «Днепр-1» из аравийского «Аль-Насра» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на один год. В составе команды Александра Кучера бразилец так и не успел дебютировать.

Отметим, что сегодня, 23 октября, «Днепр-1» встретится с харьковским «Металлистом» в матче 9-го тура УПЛ.