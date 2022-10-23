23.10.2022 12:00 - : -
Украина. Первая лига23 октября 2022, 11:15 | Обновлено 23 октября 2022, 11:29
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Прикарпатье – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 23 октября в 12:00
23 октября 2022, 11:15 | Обновлено 23 октября 2022, 11:29
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В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» примет «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге. Группа А
12:00. Прикарпатье – Мариуполь
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