Прикарпатье – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» примет «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

12:00. Прикарпатье – Мариуполь