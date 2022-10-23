Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прикарпатье – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Прикарпатье
23.10.2022 12:00 - : -
ФСК Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 октября 2022, 11:15 | Обновлено 23 октября 2022, 11:29
86
0

Прикарпатье – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 23 октября в 12:00

23 октября 2022, 11:15 | Обновлено 23 октября 2022, 11:29
86
0
Прикарпатье – Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Прикарпатье

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура Первой лиги Украины, в котором «Прикарпатье» примет «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа А

12:00. Прикарпатье – Мариуполь

По теме:
Полтава – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Важный матч для Луческу и Скрипника. Составы на игру Динамо — Ворскла
Чернигов – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прикарпатье Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
Футбол | 22 октября 2022, 15:01 0
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси
ВИДЕО. У Халеп допинг, Марсель хочет Малиновского, ставим на Челси

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от боя с Фьюри
Бокс | 23 октября 2022, 00:51 1
Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от боя с Фьюри
Чисора рассказал, почему Джошуа отказался от боя с Фьюри

Дерек уверен, что Энтони не виноват

ВИДЕО. Мудрик нужен Моуриньо, у Романчука серебро, ставим на Арсенал
Футбол | 23.10.2022, 11:03
ВИДЕО. Мудрик нужен Моуриньо, у Романчука серебро, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Мудрик нужен Моуриньо, у Романчука серебро, ставим на Арсенал
Сестра Роналду сравнила брата с распятым Иисусом Христом
Футбол | 23.10.2022, 04:10
Сестра Роналду сравнила брата с распятым Иисусом Христом
Сестра Роналду сравнила брата с распятым Иисусом Христом
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
Футбол | 22.10.2022, 18:37
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал экс-форварда Вулверхэмптона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского
Золотой трофей Шевченко, Луческу на выход, будущее Довбика и Малиновского
22.10.2022, 06:11
Футбол
Левандовски встал в один ряд с Роналду и Месси
Левандовски встал в один ряд с Роналду и Месси
21.10.2022, 12:15
Футбол
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
ВИДЕО. Боец UFC разделась догола, чтобы пройти взвешивание
21.10.2022, 19:45 3
MMA
ВИДЕО. Роналду на выход, у Беринчика бой в Англии, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Роналду на выход, у Беринчика бой в Англии, ставим на Ювентус
21.10.2022, 10:36
Футбол
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
Тайсон Фьюри решил купить футбольный клуб. Уже известно, что за команда
21.10.2022, 21:27
Бокс
Смотри матч Челси – МЮ бесплатно на YouTube канале Setanta Sports
Смотри матч Челси – МЮ бесплатно на YouTube канале Setanta Sports
21.10.2022, 14:22 5
Футбол
На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов
На россии взорвался пороховой завод по производству боеприпасов
23.10.2022, 03:55
Война
ФОТО. Украинский боксер неожиданно встретил Усика в США
ФОТО. Украинский боксер неожиданно встретил Усика в США
21.10.2022, 10:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности