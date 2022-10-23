В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и харьковский «Металлист 1925». Встреча пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 15:00.

Команда Леонида Кучука занимает в таблице чемпионата Украины 11 место с 7 очками после 8 игр. В последней игре «Рух» обыграл «Ворсклу» со счетом 1:0, чем прервал серию из трех поединков без побед. Подопечные Валерия Кривенцова располагаются одной позицией выше львовян – они десятые, имея 9 пунктов после 7 игр. В предыдущем туре харьковчане потерпели неудачу в противостоянии с «Минаем» – 0:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.