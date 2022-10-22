Аяччо – ПСЖ – 0:3. Дубль Мбаппе и гол Мессии. Видео голов и обзор матча

В матче 12-го тура французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» на выезде убедительно разобрался с «Аяччо», отпраздновав крупную победу со счетом 3:0.

Лига 1. 12-й тур

Аяччо – ПСЖ – 0:3

Голы: Мбаппе, 24, 82, Месси, 78.