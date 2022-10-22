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Чемпионат Франции
Аяччо
21.10.2022, FT 0 : 3
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
22 октября 2022, 01:36 |
55
0

Аяччо – ПСЖ – 0:3. Дубль Мбаппе и гол Мессии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции

22 октября 2022, 01:36 |
55
0
Аяччо – ПСЖ – 0:3. Дубль Мбаппе и гол Мессии. Видео голов и обзор матча
ФК ПСЖ. Лионель Месси и Килиан Мбаппе (справа)

В матче 12-го тура французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» на выезде убедительно разобрался с «Аяччо», отпраздновав крупную победу со счетом 3:0.

Лига 1. 12-й тур

Аяччо – ПСЖ – 0:3

Голы: Мбаппе, 24, 82, Месси, 78.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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ПСЖ Аяччо видео голов и обзор Лионель Месси Килиан Мбаппе Лига 1 чемпионат Франции по футболу
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Источник Sport.ua
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