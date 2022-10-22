Франция22 октября 2022, 01:36 |
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Аяччо – ПСЖ – 0:3. Дубль Мбаппе и гол Мессии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции
22 октября 2022, 01:36 |
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В матче 12-го тура французской Лиги 1 парижский «ПСЖ» на выезде убедительно разобрался с «Аяччо», отпраздновав крупную победу со счетом 3:0.
Лига 1. 12-й тур
Аяччо – ПСЖ – 0:3
Голы: Мбаппе, 24, 82, Месси, 78.
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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