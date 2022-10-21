Украина. Вторая лига21 октября 2022, 04:40 |
8
0
Звягель – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 21 октября в 13:00
21 октября 2022, 04:40 |
8
0
В пятницу, 21 октября, состоится матч 8-го тура Второй лиги Украины, в котором «Звягель» примет «Хуст». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 октября 2022, 20:50 0
Криштиану демонстративно ушел в раздевалку еще до окончания матча АПЛ
Бокс | 20 октября 2022, 20:50 5
Бой запланирован на февраль или март
Футбол | 21.10.2022, 00:23
Футбол | 20.10.2022, 10:57
Футбол | 20.10.2022, 23:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.10.2022, 20:11 6
20.10.2022, 18:00 8
20.10.2022, 13:30 12
20.10.2022, 20:13 2
20.10.2022, 09:18 6
19.10.2022, 17:44 1
19.10.2022, 01:57 1
19.10.2022, 05:43 1