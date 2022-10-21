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Звягель
21.10.2022 13:00 - : -
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
21 октября 2022, 04:40 |
8
0

Звягель – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 21 октября в 13:00

21 октября 2022, 04:40 |
8
0
Звягель – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 21 октября, состоится матч 8-го тура Второй лиги Украины, в котором «Звягель» примет «Хуст». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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