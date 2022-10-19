Бельгия19 октября 2022, 23:45 | Обновлено 20 октября 2022, 00:02
883
0
ВИДЕО. Полный разгром. Яремчук забил гол за Брюгге в ворота Сент-Трюйдена
26-летний форвард сборной Украины забил второй гол в сезоне
19 октября 2022, 23:45 | Обновлено 20 октября 2022, 00:02
883
0
19 октября в матче 14-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» разгромил «Сент-Трюйден» (3:0)
Форвард сборной Украины Роман Яремчук отметился забитым голом, сделав на 66-й минуте счет 2:0.
26-летний украинский нападающий провел второй гол в сезоне.
Чемпионат Бельгии. 14-й тур
Брюгге – Сент-Трюйден – 3:0
Голы: Ванакен, 21, Яремчук, 66, Сков Ольсен, 71.
ВИДЕО. Полный разгром. Яремчук забил гол за Брюгге в ворота Сент-Трюйдена
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