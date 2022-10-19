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  4. ВИДЕО. Полный разгром. Яремчук забил гол за Брюгге в ворота Сент-Трюйдена
Бельгия
19 октября 2022, 23:45 | Обновлено 20 октября 2022, 00:02
883
0

ВИДЕО. Полный разгром. Яремчук забил гол за Брюгге в ворота Сент-Трюйдена

26-летний форвард сборной Украины забил второй гол в сезоне

19 октября 2022, 23:45 | Обновлено 20 октября 2022, 00:02
883
0
ВИДЕО. Полный разгром. Яремчук забил гол за Брюгге в ворота Сент-Трюйдена
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

19 октября в матче 14-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» разгромил «Сент-Трюйден» (3:0)

Форвард сборной Украины Роман Яремчук отметился забитым голом, сделав на 66-й минуте счет 2:0.

26-летний украинский нападающий провел второй гол в сезоне.

Чемпионат Бельгии. 14-й тур

Брюгге – Сент-Трюйден – 3:0

Голы: Ванакен, 21, Яремчук, 66, Сков Ольсен, 71.

ВИДЕО. Полный разгром. Яремчук забил гол за Брюгге в ворота Сент-Трюйдена

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Роман Яремчук Брюгге Сент-Трюйден видео голов и обзор чемпионат Бельгии по футболу
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Источник Sport.ua
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