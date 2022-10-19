ШАПАРЕНКО: «Зинченко посоветовал врача из Барселоны, сказал: хороший врач»

Хавбек киевского «Динамо» Николай Шапаренко в интервью Владе Зинченко рассказал, как проходит восстановление после травмы колена:

«После операции в Барселоне я был там еще две недели, мне провели начальную реабилитацию. 27 сентября я прилетел в Антверпен и нахожусь здесь.

Почему именно Антверпене? Есть хороший реабилитолог, который работает в сборной Бельгии и ездит в мадридский «Реал». Его приглашали Анчелотти и Зидан, и он помогает испанской команде. Другой реабилитолог назначает мне упражнения, которые говорит тот врач.

Когда я получил травму, мне позвонили Зинченко, Ярмоленко и другие игроки и помогли с выбором врача. Александр Зинченко посоветовал врача из Барселоны, сказал, что хороший врач.

Сначала я хотел делать операцию в Риме. Врач сказал: это твое решение. Но потом я подумал и решил, что лучше будет оперироваться в Барселоне. Операция прошла успешно, все хорошо».

Шапаренко получил травму в матче 1-го тура Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2). 24-летний полузащитник «Динамо» перенес операцию на колене и проведет вне игры примерно полгода.