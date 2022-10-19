Сестры Колб одержали победу в первом круге турнира в Севилье

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб стартовали с победы в парном разряде 25-тысячника ITF в Севилье.

В первом круге вторые сеяные переиграли испанок Паолу Баутисту и Марию Санчес.

Отметим, что в первом круге одиночного разряда Надежда Колб, которая до этого преодолела квалификацию, проиграла четвертой сеяной Ипек Оз из Турции.

Севилья. Первый круг одиночного разряда

Надежда Колб (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 2:6, 3:6

Севилья. Первый круг парного разряда

Марина Колб / Надежда Колб (Украина) – Паола Баутиста / Мария Санчес (Испания) – 6:0, 6:3