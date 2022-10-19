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  4. Сестры Колб одержали победу в первом круге турнира в Севилье
ITF
19 октября 2022, 18:21 |
229
0

Сестры Колб одержали победу в первом круге турнира в Севилье

В одиночном разряде Надежда свой матч проиграла

19 октября 2022, 18:21 |
229
0
Сестры Колб одержали победу в первом круге турнира в Севилье
ФТУ. Надежда Колб

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб стартовали с победы в парном разряде 25-тысячника ITF в Севилье.

В первом круге вторые сеяные переиграли испанок Паолу Баутисту и Марию Санчес.

Отметим, что в первом круге одиночного разряда Надежда Колб, которая до этого преодолела квалификацию, проиграла четвертой сеяной Ипек Оз из Турции.

Севилья. Первый круг одиночного разряда
Надежда Колб (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 2:6, 3:6

Севилья. Первый круг парного разряда
Марина Колб / Надежда Колб (Украина) – Паола Баутиста / Мария Санчес (Испания) – 6:0, 6:3

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Надежда Колб Марина Колб ITF Севилья
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Источник Sport.ua
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