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Ворскла
60 0 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 12:55 | Обновлено 19 октября 2022, 16:08
2531
1

Ворскла – Рух – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE

Стенограмма поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2022, 12:55 | Обновлено 19 октября 2022, 16:08
2531
1
Ворскла – Рух – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
УПЛ

В среду, 19 октября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Матч состоится в Минае, и начнется в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полтавская «Ворскла» в турнирной таблице УПЛ занимает 10 место. Она в 7 проведенных матчах набрала 7 очков, имея в активе 2 победы при 1 одной ничьей, а в пассиве – 4 поражения. В своем последнем матче полтавчане со счетом 2:3 проиграли «Металлисту». Эта неудача прервала серию команды из трех встреч без поражений (2 победы, 1 ничья).

«Рух» располагается в таблице чемпионата Украины на 13 позиции. У него 4 пункта после 7 встреч. Львовяне в этом сезоне выиграла только один раз, также 1 раз сыграли вничью, и потерпели 5 поражений. Команда идет на серии из трех поединков без побед – 1 ничья и 2 поражения в последних двух поединках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Рух».

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Источник Sport.ua
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