Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Рух – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE. Игра прервана
Чемпионат Украины
Ворскла
Матч прерван, 22’ 0 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 12:55 | Обновлено 19 октября 2022, 13:45
1506
1

Ворскла – Рух – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE. Игра прервана

Стенограмма поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

19 октября 2022, 12:55 | Обновлено 19 октября 2022, 13:45
1506
1
Ворскла – Рух – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE. Игра прервана
УПЛ

В среду, 19 октября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят полтавская «Ворскла» и львовский «Рух». Матч состоится в Минае, и начнется в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полтавская «Ворскла» в турнирной таблице УПЛ занимает 10 место. Она в 7 проведенных матчах набрала 7 очков, имея в активе 2 победы при 1 одной ничьей, а в пассиве – 4 поражения. В своем последнем матче полтавчане со счетом 2:3 проиграли «Металлисту». Эта неудача прервала серию команды из трех встреч без поражений (2 победы, 1 ничья).

«Рух» располагается в таблице чемпионата Украины на 13 позиции. У него 4 пункта после 7 встреч. Львовяне в этом сезоне выиграла только один раз, также 1 раз сыграли вничью, и потерпели 5 поражений. Команда идет на серии из трех поединков без побед – 1 ничья и 2 поражения в последних двух поединках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Рух».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Матчи УПЛ прерваны из-за воздушной тревоги
Игра с Александрией стала юбилейной для капитана Кривбасса
Амбициозная задача. Рыбка рассказал о цели Металлиста на сезон УПЛ
текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Рух Львов Ворскла - Рух
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
Футбол | 18 октября 2022, 19:37 11
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21
Шанс для Ротаня. Украинская молодежка узнала соперников на Евро-2023 U-21

18 октября в румынском Бухаресте состоялась церемония жеребьевки

Экс-футболист Ливерпуля получил восемь лет тюрьмы
Футбол | 18 октября 2022, 19:50 6
Экс-футболист Ливерпуля получил восемь лет тюрьмы
Экс-футболист Ливерпуля получил восемь лет тюрьмы

Роковой оказалась связь с наркоторговцами

«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
Футбол | 18.10.2022, 13:11
«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
«Нужен футбольный Майдан». Президент Руха выступит после скандального матча
Куртуа почти готов играть. Вратарь заменит Лунина в матче с Севильей
Футбол | 19.10.2022, 11:23
Куртуа почти готов играть. Вратарь заменит Лунина в матче с Севильей
Куртуа почти готов играть. Вратарь заменит Лунина в матче с Севильей
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Колос
Футбол | 19.10.2022, 06:45
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Колос
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Колос
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Veter
Жалобу на Скрипника уже написали?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
Костюк победно стартовала в Гвадалахаре, обыграв Саснович
17.10.2022, 23:12 9
Теннис
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
17.10.2022, 17:44
Теннис
Российский лыжник получил украинское гражданство
Российский лыжник получил украинское гражданство
18.10.2022, 14:02 3
Зимние виды
Хейни снова побил Камбососа. Получилось веселее, но все равно без шансов
Хейни снова побил Камбососа. Получилось веселее, но все равно без шансов
17.10.2022, 14:40
Бокс
ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
ДЕДЫШИН: «Красников своими действиями сломал много судеб в футболе»
18.10.2022, 22:23 10
Футбол
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
Золотой мяч-2022: есть первые результаты
17.10.2022, 19:55
Футбол
Хави назвал виновного в поражении Барселоны в матче с Реалом
Хави назвал виновного в поражении Барселоны в матче с Реалом
17.10.2022, 14:21 4
Футбол
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
ВИДЕО. Выступление Шевченко на церемонии вручения Золотого мяча-2022
17.10.2022, 22:53 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности