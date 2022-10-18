Матч Динамо – Металлист перенесен

Поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Металлистом», который был запланирован на четверг, 20 октября, перенесен на неопределенный срок. Причина – ситуация, которая имеет место быть в последние дни в столице Украины.

Кроме этого, отложен на неопределенный срок матч 8-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд «Динамо» U19 – «Металлист» U19.

Новые даты проведения встреч будут сообщены позже.

Напомним, в таблице УПЛ «Динамо» занимает 9 место, имея 9 очков после 6 игр. «Металлист» идет на 6 позиции, имея 13 пунктов после 7 встреч.