Матч Динамо – Металлист перенесен
Команды в четверг, 20 октября, не встретятся
Поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Металлистом», который был запланирован на четверг, 20 октября, перенесен на неопределенный срок. Причина – ситуация, которая имеет место быть в последние дни в столице Украины.
Кроме этого, отложен на неопределенный срок матч 8-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд «Динамо» U19 – «Металлист» U19.
Новые даты проведения встреч будут сообщены позже.
Напомним, в таблице УПЛ «Динамо» занимает 9 место, имея 9 очков после 6 игр. «Металлист» идет на 6 позиции, имея 13 пунктов после 7 встреч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Амаль Пеллегрино забил в Норвегии 23 гола, но чемпионат близок к финишу
ТВ-компания – о перспективах сотрудничества с украинской Премьер-лигой