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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 17:58 | Обновлено 18 октября 2022, 18:13
2281
5

Матч Динамо – Металлист перенесен

Команды в четверг, 20 октября, не встретятся

18 октября 2022, 17:58 | Обновлено 18 октября 2022, 18:13
2281
5
Матч Динамо – Металлист перенесен
ФК Динамо Киев

Поединок 8-го тура Украинской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Металлистом», который был запланирован на четверг, 20 октября, перенесен на неопределенный срок. Причина – ситуация, которая имеет место быть в последние дни в столице Украины.

Кроме этого, отложен на неопределенный срок матч 8-го тура чемпионата Украины среди юношеских команд «Динамо» U19 – «Металлист» U19.

Новые даты проведения встреч будут сообщены позже.

Напомним, в таблице УПЛ «Динамо» занимает 9 место, имея 9 очков после 6 игр. «Металлист» идет на 6 позиции, имея 13 пунктов после 7 встреч.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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FootFun
Нову відмазку готують, потім будуть казати,що в них немає ігрової практики тому вони нічого на полі зробити не можуть 
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0
Veter
Как то сегодня в Ковалёвке сыграли матч...
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-1
FoZZy
Наступний тур з "Ворсклою" 23 жовтня  теж "домашній" для "Динамо", його теж будуть переносити? Не здивуюся, якщо і його теж перенесуть на "невизначений" термін... От вам і "Прем'єр-ліга" "рівних" можливостей... 
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-1
FoZZy
А "Динамо" хіба не може провести "домашній" матч на нейтральному полі, чи "Динамо" домашні матчі тільки в Києві може грати? А динамівські ще щось на керівництво ПЛ нарікають.... 
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-2
Фанькин кот
А как же в Ковалевке и Александрии играли? Тоже ведь не очень далеко от фронта.
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-3
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