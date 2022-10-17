Золотой мяч-2022: есть первые результаты (обновляется)
Криштиану Роналду только на 20-м месте
Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча-2022. Еще до начала самой церемонии организаторы, France Football, начали публиковать первые результаты голосования.
25-е место поделили сразу шесть игроков:
Дарвин Нуньес (Бенфика/Ливерпуль, Уругвай)
Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг, Франция)
Жоау Канселу (Манчестер Сити, Португалия)
Антонио Рюдигер (Челси/Реал, Германия)
Майк Меньян (Милан, Франция)
Йозуа Киммих (Бавария, Германия)
22-е место поделили три игрока:
Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия)
Фил Фоден (Манчестер Сити, Англия)
Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, Англия)
21-е место: Гарри Кейн (Тоттенхэм, Англия)
20. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия)
17-е место разделили три игрока:
Каземиро (Реал/Манчестер Юнайтед, Бразилия)
Душан Влахович (Фиорентина/Ювентус, Сербия)
Луис Диас (Порту/Ливерпуль, Колумбия)
16. Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
14-е место разделили два игрока:
Рафаэл Леау (Милан, Португалия)
Фабиньо (Ливерпуль, Бразилия)
13. Себастьян Алле (Аякс/Боруссия Дортмунд, Кот д’Ивуар)
12. Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир)
11. Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея)
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