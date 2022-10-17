Золотой мяч-2022: есть первые результаты (обновляется)

Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча-2022. Еще до начала самой церемонии организаторы, France Football, начали публиковать первые результаты голосования.

25-е место поделили сразу шесть игроков:

Дарвин Нуньес (Бенфика/Ливерпуль, Уругвай)

Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг, Франция)

Жоау Канселу (Манчестер Сити, Португалия)

Антонио Рюдигер (Челси/Реал, Германия)

Майк Меньян (Милан, Франция)

Йозуа Киммих (Бавария, Германия)

22-е место поделили три игрока:

Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия)

Фил Фоден (Манчестер Сити, Англия)

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, Англия)

21-е место: Гарри Кейн (Тоттенхэм, Англия)

20. Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия)

17-е место разделили три игрока:

Каземиро (Реал/Манчестер Юнайтед, Бразилия)

Душан Влахович (Фиорентина/Ювентус, Сербия)

Луис Диас (Порту/Ливерпуль, Колумбия)

16. Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)

14-е место разделили два игрока:

Рафаэл Леау (Милан, Португалия)

Фабиньо (Ливерпуль, Бразилия)

13. Себастьян Алле (Аякс/Боруссия Дортмунд, Кот д’Ивуар)

12. Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир)

11. Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея)