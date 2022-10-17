Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Черноморец
18.10.2022 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 14:45 | Обновлено 17 октября 2022, 15:09
350
0

Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

17 октября 2022, 14:45 | Обновлено 17 октября 2022, 15:09
350
0
Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

Во вторник, 18 октября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят одесский «Черноморец» и луганская «Заря». Матч начнется в 13:00.

Одесская команда на сегодня является главным неудачником сезона. У нее 2 очка после 6 матчей, и она занимает последнее – 16-е – место в турнирной таблице. В минувший уик-энд одесситы не играл – их матч с «Кривбассом» перенесен на 2 декабря.

«Заря» располагается на 7 позиции в таблице УПЛ. Она имеет в активе 10 очков, проведя 6 игр. Как и «Черноморец», луганская команда в предыдущий уик-энд не играла, так как ее встреча с «Колос» была отложена на неопределенный срок.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Заря».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Львов – Верес. Текстовая трансляция матча
Победа Шахтера в класико, драка после матча Рух - Днепр-1, два переноса
648 минут без пропущенных голов. Днепр-1 установил новый клубный рекорд
текстовая трансляция Черноморец - Заря Черноморец Одесса Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавбек Шахтера может перейти во Фламенго
Футбол | 17 октября 2022, 13:36 0
Хавбек Шахтера может перейти во Фламенго
Хавбек Шахтера может перейти во Фламенго

Нынче Майкон играет за «Коринтианс»

Матч с двумя удалениями. Рух в меньшинстве не выстоял против Днепра-1
Футбол | 16 октября 2022, 17:02 10
Матч с двумя удалениями. Рух в меньшинстве не выстоял против Днепра-1
Матч с двумя удалениями. Рух в меньшинстве не выстоял против Днепра-1

Команда Александра Кучера впервые в сезоне УПЛ пропустила в свои ворота

Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
Футбол | 17.10.2022, 11:10
Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
Фанатов Атлетика заставили покинуть стадион за демонстрацию флага «ДНР»
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.10.2022, 19:23
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
Футбол | 16.10.2022, 20:20
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
16.10.2022, 16:29 4
Бокс
Хейни второй раз победил Камбососа по очкам. На очереди – Ломаченко?
Хейни второй раз победил Камбососа по очкам. На очереди – Ломаченко?
16.10.2022, 07:18 2
Бокс
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
15.10.2022, 13:26 17
Теннис
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
16.10.2022, 19:26 1
Теннис
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
16.10.2022, 10:38 10
Футбол
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
16.10.2022, 21:38 33
Футбол
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
16.10.2022, 18:54 163
Футбол
Вингер Шахтера получил португальское гражданство по скандальному закону
Вингер Шахтера получил португальское гражданство по скандальному закону
15.10.2022, 17:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности