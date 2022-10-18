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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 14:52 | Обновлено 18 октября 2022, 15:50
2842
4

Черноморец – Заря – 0:3. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

18 октября 2022, 14:52 | Обновлено 18 октября 2022, 15:50
2842
4
Черноморец – Заря – 0:3. Текстовая трансляция матча
УПЛ

Во вторник, 18 октября, состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят одесский «Черноморец» и луганская «Заря». Матч начнется в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Одесская команда на сегодня является главным неудачником сезона. У нее 2 очка после 6 матчей, и она занимает последнее – 16-е – место в турнирной таблице. В минувший уик-энд одесситы не играл – их матч с «Кривбассом» перенесен на 2 декабря.

«Заря» располагается на 7 позиции в таблице УПЛ. Она имеет в активе 10 очков, проведя 6 игр. Как и «Черноморец», луганская команда в предыдущий уик-энд не играла, так как ее встреча с «Колос» была отложена на неопределенный срок.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Заря».

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Источник Sport.ua
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Gargantua
атаковал Черноморец а забивала Заря.
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0
Veter
1:2
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