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  4. Небольшая потасовка. Красников прокомментировал драку с гендиректор Руха
Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 11:27 |
1107
0

Небольшая потасовка. Красников прокомментировал драку с гендиректор Руха

Спортивный директор «Днепра-1» ничего плохого в этом не видит

17 октября 2022, 11:27 |
1107
0
Небольшая потасовка. Красников прокомментировал драку с гендиректор Руха
prosport. Евгений Красников

Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников прокомментировал драку с генеральным директор «Руха» Игорем Дедышином после матча УПЛ.

– Что там произошло?
– Он ко мне подбежал после матча и начал показывать на телефоне видео, где наш футболист якобы толкнул игрока «Руха». Я подумал сначала, он говорит о пенальти, но там был какой-то другой эпизод. В итоге мы поругались, потолкались и разошлись. Дракой я это назвать не могу, так – небольшая потасовка.

– Общались с Дедышиным после того, как улеглись страсти?
– Да, мы потом пообщались. Руки не пожали, но разошлись нормально. Ничего сверхъестественного не произошло, сами разберемся. С Дедышиным мы знакомы 100 лет, и все это время – то ссоримся, то миримся. Никаких претензий у меня к нему нет. Он видит по-своему эпизод, а я вижу по-своему. То, что произошло после матча – всего лишь эмоции.

ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух Днепр-1

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Источник FanDay
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