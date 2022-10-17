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17 октября 2022, 01:40 | Обновлено 17 октября 2022, 08:46
477
0

Marca раскрыла имя обладателя Золотого мяча. Неудивительно

Также стали известны победители в номинации Golden Boy и приза имени Яшина

17 октября 2022, 01:40 | Обновлено 17 октября 2022, 08:46
477
0
Marca раскрыла имя обладателя Золотого мяча. Неудивительно
Ballon d'Or

Сегодня, 17 октября, в Париже пройдёт церемония вручения «Золотого мяча». Авторитетная испанская газета Marca поделилась инсайдом по поводу имени обладателя знаменитой награды, а также победителя в номинациях «Лучший вратарь года» (приз имени Яшина) и «Лучший молодой футболист мира» (Golden Boy).

Обладателем «Золотого мяча», как и ожидалось, станет форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема.

Трофей имени знаменитого советского голкипера «Динамо» Льва Яшина заовевал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

А лучшим молодым футболистом года будет признан полузащитник «Барселоны» Гави.

Начало церемонии – 17 октября в 21:30 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию (в украинской версии сайта).

По теме:
Церемония вручения Золотого мяча 2022. Текстовая трансляция
Источник: известны обладатели Золотого мяча, Трофея Яшина и Копа Трофи
Хави под ударом. Барселона потерпела поражение от Реала в Мадриде
Золотой мяч Marca Карим Бензема лучший вратарь Golden Boy Yashin Trophy лучший игрок Тибо Куртуа Гави
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Источник Marca
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