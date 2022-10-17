Marca раскрыла имя обладателя Золотого мяча. Неудивительно

Сегодня, 17 октября, в Париже пройдёт церемония вручения «Золотого мяча». Авторитетная испанская газета Marca поделилась инсайдом по поводу имени обладателя знаменитой награды, а также победителя в номинациях «Лучший вратарь года» (приз имени Яшина) и «Лучший молодой футболист мира» (Golden Boy).

Обладателем «Золотого мяча», как и ожидалось, станет форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема.

Трофей имени знаменитого советского голкипера «Динамо» Льва Яшина заовевал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

А лучшим молодым футболистом года будет признан полузащитник «Барселоны» Гави.

Начало церемонии – 17 октября в 21:30 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию (в украинской версии сайта).