Marca раскрыла имя обладателя Золотого мяча. Неудивительно
Также стали известны победители в номинации Golden Boy и приза имени Яшина
Сегодня, 17 октября, в Париже пройдёт церемония вручения «Золотого мяча». Авторитетная испанская газета Marca поделилась инсайдом по поводу имени обладателя знаменитой награды, а также победителя в номинациях «Лучший вратарь года» (приз имени Яшина) и «Лучший молодой футболист мира» (Golden Boy).
Обладателем «Золотого мяча», как и ожидалось, станет форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема.
Трофей имени знаменитого советского голкипера «Динамо» Льва Яшина заовевал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
А лучшим молодым футболистом года будет признан полузащитник «Барселоны» Гави.
Начало церемонии – 17 октября в 21:30 по Киеву.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию (в украинской версии сайта).
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