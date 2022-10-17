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Италия
17 октября 2022, 02:29 |
13
0

Верона – Милан – 1:2. Позднее решение от Тонали. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Италии

17 октября 2022, 02:29 |
13
0
Верона – Милан – 1:2. Позднее решение от Тонали. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура итальянской Серии А отношения выяснили «Верона» и «Милана». Исход встречи решился в начале заключительных 10 минут, когда голом отметился миланец Сандро Тонали.

Чемпионат Италии. 10-й тур

Верона – Милан – 1:2

Голы: Велозу, 9 автогол (0:1). Гюнтер, 19 (1:1). Тонали, 81 (1:2).

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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