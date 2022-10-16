Англия16 октября 2022, 23:12 | Обновлено 16 октября 2022, 23:30
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ВИДЕО. Это Энфилд. Как отреагировал Гвардиола на поражение от Ливерпуля
В матче АПЛ «Ливерпуль» нанес поражение «Манчестер Сити» со счетом 1:0
16 октября 2022, 23:12 | Обновлено 16 октября 2022, 23:30
374
0
В центральном матче 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» нанес поражение «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче для «Ливерпуля» на 76-й минуте забил Мохамед Салах. Коуч хозяев поля Юрген Клопп получил красную карточку за излишние эмоции.
Когда у наставника «Ман Сити» Пепа Гвардиолы спросили о причинах поражения от «Ливерпуля», он ответил: «Это Энфилд».
ВИДЕО. Это Энфилд. Как отреагировал Гвардиола на поражение от Ливерпуля
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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