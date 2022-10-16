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16 октября 2022, 20:20 | Обновлено 16 октября 2022, 20:41
2991
19

ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Шахтера»

16 октября 2022, 20:20 | Обновлено 16 октября 2022, 20:41
2991
19
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Шахтера» (1:3) в 7-м туре УПЛ:

– «Шахтер» заслужил победу. На фоне наших невероятных ошибок. «Шахтер» выглядел свежее, играл на более высоких скоростях, мы не могли подняться до такого уровня и уступали сопернику, прежде всего, в скорости. Но игра была равной до определенного момента, пока мы не упустили соперника при подаче углового, когда пропустили гол. Были еще подобные моменты. Например, эпизод с пенальти в наши ворот. Вот эти моменты, отсутствие концентрации позволили сопернику забивать голы.

Руслан – молодец, вытащил пенальти, а затем хорошим было начало второго тайма – мы сравняли счет. Но буквально через минуту пропустили выпад соперника. Мудрик вклинился в середину, он делает это хорошо – там должна была быть страховка. В первом тайме мы хорошо справлялись с такими проходами Мудрика, но после перерыва упустили его – и сразу получили гол. Удаление тоже произошло на фоне наших ошибок. Вратарь и защитники должны были в том эпизоде «прочитать» ситуацию. Ошибки приводят к голам, а голы – это победа.

Все те ошибки, за которые нас наказал сегодня соперник, для меня недопустимы. Мне, например, непонятно, как Забарный мог так действовать в эпизоде, который привел к его удалению. Ему надо было играть проще. Правда, моё мнение: судьи могли ограничиться и желтой карточкой.

После того, как счет стал 2:1, «Шахтер» стал полностью контролировать ход игры. Мы суетились, спешили, да еще и в меньшинстве находились. Я не видел уверенности в действиях моих подопечных.

– Как будете настраивать команду на следующий матч, с «Металлистом»?

– Нужно будет провести определенную ротацию. Завтра утром рано мы выезжаем в Киеве. По приезду надо будет сделать относительно того, кто наиболее свеж – эти исполнители и сыграют с «Металлистом». У нас будет хоть один полноценный тренировочный день. А то мы, по сути, не тренируемся сейчас, а только катаемся.

Кроме восстановительных мероприятий, отсутствуют плановые тренировки, которые позволяют поддерживать кондиции. Буяльского, Цыганкова и Сидорчука я накануне вообще освободил от тренировок. Надеюсь, до четверга ребята восстановятся. Более свежие выйдут в составе на матч с «Металлистом».

– По какой причине не играют новички команды – Лонвейк, Пэррис, Диалло?

– Я их вижу каждый день на тренировках, и вижу, что они пока не готовы играть. Они должны узнать партнеров, команду. Сложно проводить эксперименты уже через несколько дней после того, как новые игроки прибыли в команду. Они должны адаптироваться к команде, а команда должна адаптироваться к ним.

– Вы сказали, что «Динамо» проигрывало по скорости «Шахтеру». А раньше ваша команда проигрывала по скорости «Ренну», «Фенербахче»... Почему так происходит? Не хотите ли извиниться перед болельщиками «Динамо» за такую игру?

– Я наоборот подбадриваю игроков, стараюсь поднять их моральный дух. Понимаю, что вы имеете в виду, но надо при этом также входить в положение команды, которая постоянно разъезжает, меняет поля, страны, отели. Это сказывается на состоянии команды, футболистов.

Кроме того, я не могу сказать, что соперники доминировали над нами в проигранных матчах, не могу сказать, что они имели большое преимущество. Преимуществом были голы, которые становились следствием наших индивидуальных ошибок. Именно эти ошибки приводили к голам и нашим поражениям.

И ничего не поменяется – те же переезды будут, автобусы, самолеты. Сложно в таких условиях сохранить концентрацию, моральное состояние команды. Особенно на фоне неудачных матчей

Всё поменялось после вылета от «Бенфики». Пришло опустошение. И дальше неудачи пошли чередой. Как будто что-то порвалось в нашей игре. Но мы все равно не уступали: детали решали исход матчей. То же самое касается и сегодняшней игры.

Нужно психологически поднять ребят. Нас ждут новые матчи – в четверг, воскресенье. Надеюсь, вернувшись в Киев, команда более качественно подготовится к этим двум играм. В том числе, психологически.

– Что сказали Игорь и Григорий Суркисы в раздевалке после сегодняшнего матча?

– Всё, что происходит в раздевалке, – это наши внутренние дела. Всё это остается в коллективе.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 19
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IronValdemar
Всі в рівних умовах. У всіх переїзди і перельоти. Просто смішно читати про тупі відмазки пенсіонера, який дурить всіх.
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+4
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nivavn
БІГАЙТЕ трохи, корисніше буде...
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+4
roman75zpr
Журналист спросил: "Не хотите ли извиниться перед болельщиками Динамо за такую ​​игру?"... Луческу может и хочет, но не умеет
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+3
axylinam
Старый пердун даже перед болелами не извинился, одно сплошное нытьё, футбольный фарт закончился и всё сразу стало ясно и понятно
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+3
SevaCherkago
Пиши заяву, жаленький....
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+3
Владислав Рейский
Заипал - не можешь уже ничего сделать, то идти лучше 'по состоянию здоровья'. Смысл свою карьеру заканчивать   сериями позорных поражений? 
Ушел бы с треблом, то запомнился хоть бы на коне, а так будут только помнить потом это.
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+2
Veter
Это ещё повезло что Динамо не играет с Астаной или Карабахом
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+2
avk2307
Ну на самом деле ничего нового не сказано.
Но дальше продолжается переезды . Я вот уверен ,что шпхтер не поехал  никуда и во Львове  будет сидеть. Кто просит ехать в Киев Луческу? У кого из футболистов семьи в Киеве?
Это плюс 700 км в дороге, потом назад также. Чем они думают?
Металис на западной, играйте та, отдохните. Или не согласен Металлист?
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+2
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Gargantua
не понятно зачем было отпусать двух Волошиных, Бражко в аренду, если потом оказалось, что нет людей для ротации. Ну и тому же Царенко можно было бы больше доверять.
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+2
AK.228
Чемпіон світу по скигленню… во «пощастило» спортсменам дінамо
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+2
Макс Максов
Наша пісня гарна-нова)
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+2
nivavn
Цыган для Шахтёра делает ВСЁ. При том не важно тренер он Шахтёра или другой команды.
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+1
Олексій Коваль
виникає досить просто питання... І?
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+1
mayakovskiy1
Божечки, спасибо менеджменту Шахты что вовремя выгнали это позорище
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0
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