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Испания
16 октября 2022, 19:16 |
3923
0

Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Эль Класико в девятом туре Ла Лиги

16 октября 2022, 19:16 |
3923
0
Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 октября «Реал» в девятом туре Ла Лиги принимает «Барселону».

Составы команд:

«Реал»: Лунин – Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль – Модрич, Чуамени, Кроос – Винисиус, Бензема, Вальверде.

«Барселона»: тер Штеген – Бальде, Кунде, Гарсия, Роберто – де Йонг, Бускетс, Педри – Дембеле, Левандовски, Рафинья.

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Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 – Бензема, 12-я минута:

2:0 – Вальверде, 35-я минута:

2:1 – Ферран Торрес, 83-я минута:

3:1 – Родриго, 90+1-я минута:

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Источник Sport.ua
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