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Чемпионат Украины
Чайка
Матч прерван, 29’ 2 : 0
Реал Фарма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
16 октября 2022, 12:00 |
99
0

Чайка – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE транслция

Смотрите 16 октября в 12:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги

16 октября 2022, 12:00 |
99
0
Чайка – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE транслция
ФК Чайка

В воскресенье, 16 октября, в 12:00 начнется матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Чайка» и «Реал» Фарма.

Турнирная таблица Второй лиги на 16 октября

Смотрите видеотрансляцию поединка:

12:00. Чайка – Реал Фарма

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Источник Sport.ua
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