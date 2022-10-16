Матч прерван, 29’ 2 : 0
Украина. Вторая лига16 октября 2022, 12:00 |
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Чайка – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE транслция
Смотрите 16 октября в 12:00 видеотрансляцию матча 7-го тура Второй лиги
16 октября 2022, 12:00 |
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В воскресенье, 16 октября, в 12:00 начнется матч 7-го тура во Второй лиге чемпионата Украины, в котором отношения выяснят «Чайка» и «Реал» Фарма.
Турнирная таблица Второй лиги на 16 октября
Смотрите видеотрансляцию поединка:
12:00. Чайка – Реал Фарма
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